Metformina: Así es el fármaco multiusos que ahora se investiga para frenar el envejecimiento

La Metformina, comercializada en España como Dianben, es uno de los fármacos más típicamente prescritos para el control de la diabetes de tipo II. Su función principal es reducir la producción de glucosa en el hígado y retrasar la absorción de esta molécula en el intestino.

Sin embargo, esto podría representar sólo una pequeña parte de su verdadero potencial. Y es que cada vez son más las evidencias que poseemos de que puede ofrecer numerosos beneficios en el tratamiento de enfermedades de lo más diversas, que van desde el cáncer a la enfermedad renal o incluso frenar el envejecimiento y alargar nuestra esperanza de vida.

¿Un fármaco para el envejecimiento?

En tiempos recientes, se ha popularizado la noción de que la metformina podría tener efectos protectores en nuestro organismo frente al envejecimiento, potencialmente alargando nuestra esperanza y calidad de vida a medida que pasan los años. Pero, aunque efectivamente existen evidencias científicas que apuntan en esta dirección, conviene ser precavidos.

Una revisión de la literatura sobre esta cuestión publicada en el medio especializado de alto impacto Frontiers in Endocrinology en 2021 encontró que si bien las investigaciones llevadas a cabo sobre los beneficios de la metformina contra el envejecimiento apoyan un efecto positivo, las evidencias sobre su impacto en la esperanza de vida siguen siendo controvertidas.

Parece, más bien, que los incrementos en la esperanza y la calidad de vida se deben a su posible capacidad de reducir la mortalidad temprana en varias enfermedades, incluyendo la diabetes, las patologías cardiovasculares, el deterioro cognitivo y el cáncer. Por eso, los efectos beneficiosos de la metformina en el envejecimiento saludable serían principalmente indirectos, a través de sus efectos en el metabolismo celular, y resultarían de su acción antihiperglucémica que mejora la sensibilidad a la insulina, reduce el estrés oxidativo y protege el endotelio (la pared interna de los vasos sanguíneos) y la función vascular.

Un último punto a tener en cuenta es que, como apunta la Universidad de Harvard en su portal de información sobre salud, la gran mayoría de la investigación sobre la metformina ha incluido sólo a personas con diabetes y prediabetes, por lo que no está claro hasta que punto sus beneficios se extenderían a personas sin estas condiciones.

Un abanico de posibilidades

De todas formas, las promesas de la metformina no terminan ahí. Por ejemplo, otra revisión de la literatura médica publicada también en Frontiers in Endocrinology encontraba un año antes que existen pruebas de posibles aplicaciones en el abordaje del cáncer de mama, el cáncer de endometrio, el cáncer óseo, el cáncer colorrectal, el melanoma, la obesidad, las enfermedades hepáticas, las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades renales.

Similarmente, la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos recoge un gran número de ensayos clínicos que están teniendo lugar en la actualidad para probar usos de este fármaco en condiciones tan diferentes como el vitíligo, la retinopatía, la fibromialgia, la aterosclerosis, la parálisis cerebral, la sepsis, el síndrome coronario agudo, la leucemia o la colitis ulcerosa.

Esto significa que en los próximos años podríamos ver este fármaco, incluido en 2011 en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud siendo recetado de manera muy habitual para patologías de etiologías muy diferentes en toda clase de pacientes.

La larga historia de la metformina

En realidad, la metformina pertenece a una familia de compuestos llamados biguanidas que se extraen de la planta Galega officinalis. Curiosamente, reconoce el medio The Journal of Clinical Investigation, esta planta se empleaba ya en tiempos medievales para reducir la micción aumentada en los diabéticos.

A lo largo del siglo 20 el interés en las propiedades medicinales de la metformina experimentó alternativamente períodos de desuso y auge, hasta que en la década de 1970 dos compuestos derivados de la misma planta, la fenformina y la buformina, fueron retirados del mercado debido a que producían en los pacientes acidosis láctica y mayor mortalidad cardiovascular. La investigación se centró entonces en las propiedades de la metformina, que fue aprobada para la diabetes tipo II en algunos países como Canadá; otros, como Estados Unidos, no darían el visto bueno hasta tan tarde como 1994.

Los usos que despuntan

Aún así, hay que recordar una vez más que su uso se ha restringido principalmente a la reducción de la glucosa en sangre en pacientes con diabetes de tipo II hasta que mucho más recientemente algunos estudios comenzaron a mostrar resultados prometedores en el tratamiento de la diabetes de tipo I o en otras patologías.

Hoy en día, por el contrario, algunos de los estudios más avanzados sobre posibles nuevas aplicaciones de la metformina, como recoge el medio de noticias sobre salud Medscape, tratan sobre la reducción de eventos isquémicos (obstrucciones, como en infartos o ictus) en pacientes con prediabetes y enfermedades cardiovasculares. También existen experimentos que están buscando comprobar si puede reducir el riesgo de cáncer en pacientes con obesidad; una tercera línea muy interesante es la que postula que la administración de metformina puede frenar el deterioro cognitivo en pacientes con obesidad.

En algunos casos, estos estudios podrían llevar años hasta que los resultados se traduzcan en la aprobación de nuevos usos para la molécula, y aún es necesario tener en cuenta que como cualquier fármaco existen efectos secundarios potencialmente significativos (con lo cual, en ningún caso debería tomarse sin prescripción, como cualquier otro medicamento). Sea como sea, parece que la metformina está destinada a ocupar un lugar permanente entre los medicamentos más importantes en la historia de la humanidad.

