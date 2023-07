¿Te sudan las manos? Esta es la solución definitiva para la hiperhidrosis palmar

El calor no es el origen, pero sí empeora los síntomas de este trastorno que provoca una excesiva sudoración en manos, pies y axilas: la hiperhidrosis, que a menudo acaba convirtiéndose en un problema social por la ansiedad y la vergüenza que provoca en quienes la padecen.

Los síntomas se presentan, al menos una vez por semana, y cuando ocurre, el paciente puede sentir incomodidad para saludar, coger documentos de papel o realizar actividades cotidianas como trabajar sobre un teclado o teléfono, porque las manos se mantienen siempre húmedas.

¿Por qué me sudan las manos?



Afecta al 3% de la población y se cree que en España, al menos un millón de personas ven mermada su calidad de vida por este trastorno. Existe una leve predisposición familiar y una mayor incidencia en el sexo femenino. Pero, ¿qué lo provoca?

Este problema se debe a un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, encargado, entre otras cosas, de la sudoración, que no es más que la respuesta automática del cuerpo para regular la temperatura, siendo en estos casos una respuesta exagerada.

Sin embargo, desde el Hospital de Cruz Roja de Córdoba advierten de que la hiperhidrosis esencial no está asociada a otras enfermedades ni es la respuesta a la presencia de enfermedades ocultas.

Tipos de sudoración excesiva o hiperhidrosis

- Hiperhidrosis primaria: consiste en una alteración del sistema nervioso, que manda señales equivocadas a ciertas glándulas sudoríparas de manos, pies, cara y axilas. Esto causa sudor sin que exista una necesidad real de enfriar el cuerpo.

- Hiperhidrosis secundaria: provoca un sudor repentino y se puede originar debido a una enfermedad, un episodio de ansiedad o como una reacción durante el embarazo.

Tratamientos médicos no quirúrgicos para la hiperhidrosis

La búsqueda de una solución para la hiperhidrosis palmar ha sido un largo camino de prueba y error en el mundo de la medicina. Los tratamientos utilizados para paliar los síntomas de este trastorno van desde el uso de drogas ‘anticolinérgicas’, medicamentos astringentes hasta las inyecciones de bótox, siendo este último uno de los tratamientos no quirúrgicos más populares.

La cirugía, una solución definitiva para la hiperhidrosis

Para aquellos a quienes los tratamientos no quirúrgicos son poco satisfactorios, la ‘simpatectomía torácica’ se ha erigido como la solución definitiva. Esta cirugía, que es mínimamente invasiva, ya no se practica abriendo el tórax como se venía haciendo años atrás, sino que, a través de un orificio de 1 cm en cada lado y con una cámara diminuta (endoscopio), el cirujano localiza los nervios que controlan la sudoración en la zona del problema y los corta, sujeta o destruye.

Un cirujano usa un endoscopio durante una intervención. Archivo

Las cifras del éxito de esta cirugía se sitúan en un 99% en el caso de la hiperhidrosis palmar y axilar, no obstante, en dos de cada diez pacientes las manos pueden quedar muy secas, y requerir la aplicación de cremas hidratantes.

Asimismo, cuatro de cada diez pacientes comienzan a sufrir una leve sudoración en la espalda o en los muslos, llamada hipersudoración compensadora, pero sus efectos no son comparables a la sudoración que sufrían antes.

Dos remedios caseros para paliar el sudor excesivo



Lejos de ser una solución decisiva para este problema, existen algunos remedios caseros que pueden menguar los síntomas de la hiperhidrosis palmar.

1. El vinagre de manzana. Algunos estudios como el que realizó la Universidad de Ciudad Juárez (México) afirman que el vinagre de manzana facilita la contracción de los poros de la piel y disminuye la secreción excesiva de fluidos.

2. Infusión de salvia. Este remedio procede de la medicina tradicional europea, que ha utilizado la salvia para tratar problemas de acidez estomacal, hinchazón, inflamaciones en la garganta y sudoración excesiva, gracias a sus capacidad de influir en la actividad hormonal y frenar las glándulas sudoríparas.

Referencias

Pharmacological properties of Salvia officinalis and its components. National Library of Medicine. Consultado online en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5634728/ el 27 de junio de 2023.

Hiperhidrosis palmar y axilar. Centro Médico Teknon. Grupo QuirónSalud. Consultado online en: https://www.teknon.es/es/especialidades/molins-lopez-rodo-laureano/hiperhidrosis-palmar-axilar el 27 de junio de 2023

