Efectos del deporte en la piel, ¿es bueno sudar?, ¿se envejece más al hacer deporte?  

Hacer deporte es una actividad obligada si queremos mantener un buen estado de forma y de salud, sin embargo, existen diversos factores condicionantes de cada deporte que debemos saber que consecuencias puede tener sobre nuestro organismo y nuestra piel.

La doctora Rosa Taberner, miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV), y especialista en el Hospital Son Llàtzer (Palma), remarca que mientras hacemos deporte 'a priori' no sucede algo especial, más que el hecho de que sudamos.

¿Qué es el sudor?

Taberner explica que "sudar es un mecanismo de termorregulación y es necesario para vivir. El sudor mantiene la temperatura del cuerpo en el momento agudo de la práctica deportiva, aunque todo depende del deporte que hagamos. Hay muchos, algunos en interiores, otros acuáticos o exteriores, y mientras hacemos deporte podemos agredir a nuestra piel, como el contacto con el cloro o con la radiación ultravioleta.

Debemos mantener una temperatura corporal estable, alrededor de los 36 grados, y cuando hacemos deporte, si sobre todo estamos expuestos al sol o al calor "nuestro cuerpo es como un motor que se calentaría y necesita disipar ese calor porque si no tendríamos un golpe de calor" explica.

La pérdida de agua a través de la piel para eliminar el calor es al necesario, ya que "sino no podríamos hacer deporte a una temperatura alta. Hay enfermedades que se caracterizan por no poder sudar, enfermedades genéticas, y estas personas no pueden hacer deporte ni estar expuestas a fuentes de calor" señala la doctora.

¿Envejece nuestra piel con el deporte?

En el caso de los deportistas de élite o los que se dedican de forma intensa, un aspecto a tener en cuenta es el aumento de la producción de radicales libres, los mecanismos oxidativos del cuerpo. Taberner aclara que "gastamos más oxígeno y este gasto implica la formación de radicales libres y, al menos teóricamente, en el largo plazo se ha demostrado cierta influencia de estos en el envejecimiento de la piel".

En la práctica esto no está demostrado, pero "sí tenemos que pensar que algo de verdad hay, debemos tomar precauciones en cuanto a la exposición al sol, algo que debemos tener en cuenta, así como llevar una dieta adecuada".

¿Hacer deporte es beneficioso para la piel?

A esta pregunta, la doctora apunta que todo depende del deporte que practiquemos y las condiciones en el que lo hagamos. Sin embargo, asegura que la balanza entre el beneficio y el riesgo siempre va a ser beneficiosa para la piel. Aunque los excesos nunca son buenos, al igual que llevar la práctica deportiva al extremo.

"Por ejemplo, correr una ultra maratón nunca puede ser bueno. El deporte a nivel de élite no será bueno ni para la piel, ni para las articulaciones. Si bien a nivel amateur, a nivel de público general, siempre superan los beneficios a los riesgos porque esto repercutirá en una mejoría de nuestra salud en general y, por tanto, en la de nuestra piel" remarca Taberner.

La doctora indica que hay muchas enfermedades de la piel para las que enfermedades como la obesidad es un factor de riesgo o empeoran como es el caso de la psoriasis. "Controlarla a través del deporte repercutirá en el aspecto y en una mejoría de la enfermedad si la tenemos. Aunque sea de manera indirecta siempre será más positivo hace deporte que quedarse en casa".

Por otro lado, la salud psicológica también es importante, así como el descanso, ya que "si nos sentimos bien descansamos más, lo que hace que tengamos una piel mejor, pero no es por efecto directo en deporte. El hacer deporte también controlará nuestros niveles de estrés y de ansiedad, y esto también repercutirá en nuestra piel", resalta la dermatóloga.

El caso de los deportes acuáticos

Muchos deportes acuáticos, como la natación, se practican dentro del agua, en muchas ocasiones llena de cloro para protegernos de posibles patógenos. ¿Hasta qué punto el cloro puede dañar a nuestra piel? ¿Sudamos mientras nadamos? La respuesta es afirmativa, y esta especialista del Hospital Son Llàtzer señala que el sudor se queda en el agua y así se disimula más, pero también los nadadores pierden líquido durante su práctica.

Sobre el cloro, la doctora indica que para ciertas personas les supone ciertos problemas porque es una sustancia que puede resecar la piel. En general no supone un problema, pero en aquellas que tienen problemas con tendencia a resecar la piel más de lo normal, o dermatitis atópica, por ejemplo, necesitan un plus de cuidados y de hidratación.

Ahora bien, Taberner destaca que son mayores los beneficios que aporta nadar en piscinas con cloro para las personas con esta atopía, siempre que se mantenga una hidratación adecuada. El cloro además puede perjudicar al pelo y colorearlo de verde cuando es excesivo.

El deporte al aire libre

La experta indica que aunque el sol es necesario, a partir de ciertas dosis puede acumular efectos negativos sobre nuestra piel. "A partir de los 10 minutos de sol en las horas centrales del día son suficientes para fabricar la vitamina D necesaria y ya no hace falta más, y es cuando sí empiezan sus efectos perjudiciales".

Por ello, recomienda que los deportistas tengan cuidado con su piel porque la radiación ultravioleta, tanto A como B, sí son perjudiciales, por lo que debemos proteger a nuestra piel con una fotoprotección adecuada. "Con exposiciones cortas nos tenemos que poner fotoprotector de 50 y si somos deportistas buscar formulaciones o preparaciones en la farmacia que son más fluidas, que no nos pringan, y que resistentes al agua y al sudor. Si nos las ponemos en la cara no nos deben picar los ojos porque esto es un factor limitante", añade.

En el caso de exposiciones largas como un ultratrail, pruebas deportivas o entrenos que implican 8 horas a la intemperie, Taberner recomienda el empleo de fotoprotectores más altos, y llegar hasta el número 100. Esto se debe a que tiene un efecto durante mucho más tiempo, en lugar de tener que aplicarse varias veces si se encuentran en medio de un entreno o de una prueba.

En este sentido, la doctora apunta que la fotoprotección oral ayuda, pero no sustituye a la fotoprotección aplicada tópicamente. "Es un plus para aquellas épocas de mayor incidencia, para los meses del año de verano. Puede ser recomendado en deportistas muy expuestos, aunque en absoluto no debe sustituirse a la aplicación de fotoprotectores en crema".

Consejos para cuidar la piel

Al realizar ejercicio en exteriores, para Taberner es imprescindible el empleo del fotoprotector, siendo el más indicado generalmente el de factor 50, si puede ser también resistente al sudor y a la humedad, y de formulaciones que no pican ojos.

Destaca que algunos deportistas se pueden beneficiar de suplementos antioxidantes, sin embargo no debemos olvidar que el mejor fotoprotector es la protección física, la que ofrece la ropa, y no dejar de recomendar que se lleven gorras, viseras, gafas de sol, entre otros.

Además, la doctora señala que en la piel no solo pueden producirse quemaduras solares durante la práctica deportiva, sino que también se deben evitar las rozaduras y las ampollas. Una dieta adecuada y la reposición hídrica también son claves para la piel durante la práctica deportiva, al mismo tiempo en que en las piscinas se deben dar una ducha antes del baño para evitar infecciones.