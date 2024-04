Qué comer para aliviar los síntomas de la covid persistente

Una de las consecuencias más fatales que causó la pandemia es la Covid Persistente o Long Covid (LC), una afección cuyos síntomas persisten durante más de doce semanas posteriores al contagio, afecta casi al 20% de los pacientes diagnosticados, y alrededor del 5% del total de personas contagiadas. La Covid Persistente provoca un déficit nutricional que puede paliarse mediante alimentos concretos para favorecer así el alivio de la sintomatología que acompaña a las personas infectadas.

Síntomas de la Covid Persistente

Las personas afectadas por la Covid Persistente no consiguen recuperar su estado vital previo al contagio. A esta enfermedad se le asignan más de 200 síntomas difíciles de esclarecer, lo que hace especialmente complicado llevar a cabo un diagnóstico preciso por parte de los profesionales. Por otro lado, la falta de biomarcadores que faciliten el diagnóstico de los pacientes hace muy difícil que las empresas se interesen por la investigación de la Covid persistente. Además, aunque existen síntomas comunes, cada paciente con Covid Persistente es diferente al resto, la mayoría sufre problemas crónicos de origen desconocido que suponen un reto para la medicina moderna.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran: malestar general, cefalea, bajo estado de ánimo, dolor muscular, diarrea, palpitaciones, fiebre y tos. La dificultad para respirar, así como las afecciones gastrointestinales, o la pérdida de gusto y olfato también forman parte de la sintomatología común de las personas afectadas por la Covid Persistente.

La Covid Persistente afecta a personas de todas las edades, con especial predominancia en mujeres.

Sistema inmunológico deteriorado por la Covid Persistente

El sistema inmunitario se ve afectado por los restos virales a largo plazo en las personas enfermas de Covid Persistente, normalmente esto provoca una reacción en cadena que provoca un agotamiento generalizado y la pérdida de funciones cognitivas.

Algunas investigaciones apunta a que el virus se propaga más intensamente durante la infección inicial, y el material genético viral puede permanecer incrustado durante meses en los tejidos de los intestinos, los ganglios linfáticos y de otras partes del cuerpo.

Realización de pruebas en un laboratorio Getty Images

En diferentes investigaciones se han hallado niveles muy elevados de autoanticuerpos que atacan por error los propios tejidos del paciente tiempo después del contagio original. De la misma forma que los pacientes con Covid Persistente pueden tener diferentes síntomas, también pueden estar expuestos a distintos problemas de inmunidad.

La dieta, un factor clave para suavizar los síntomas

La alimentación no puede curar la Covid Persistente, pero juega un papel fundamental. Incluir alimentos y excluir otros de nuestra dieta determinará en gran medida nuestro estado anímico y de salud si estamos afectados por esta enfermedad.

La dieta mediterránea es ideal en este sentido, implica un aporte de vitaminas y minerales esenciales. Este tipo de alimentación prioriza el consumo de vegetales, frutas, proteínas magras y grasas saludables. La falta de proteínas aumenta la fatiga, para aliviar este síntoma habitual de la Covid Persistente es recomendable obtener las proteínas mediante pescado y pollo antes que de las carnes rojas.

La Covid Persistente crea déficit de vitamina B12 en el organismo de los enfermos. Para suplir esta carencia es recomendable consumir alimentos como las sardinas, el paté y la carne de conejo, entre otros.

Una investigación realizada en junio de 2022 afirmó que las personas afectadas por la Covid Persistente tienen problemas para asimilar el hierro, por lo que es importante hacer hincapié en el consumo de alimentos que contengan este mineral, como las lentejas, las ciruelas y las habas, por ejemplo.

Por otro lado, es muy importante mantenerse hidratado y evitar así el aumento de síntomas relacionados con dolores de cabeza, mareos y debilidad generalizada.

Así como es importante prestar atención a lo que comemos, también influye en los síntomas de la Covid Persistente lo que no comemos. Por ello, si sufrimos esta enfermedad es fundamental eliminar de nuestra dieta ciertos alimentos como aquellos que sean excesivamente azucarados, ultraprocesados y fritos.

Referencias

GUÍA CLÍNICA PARA LA ATENCIÓN AL PACIENTE LONG COVID/COVID PERSISTENTE (SEMG) https://www.semg.es/index.php/consensos-guias-y-protocolos/363-guia-clinica-para-la-atencion-al-paciente-long-covid-covid-persistente

Esto es todo lo que sabemos hasta la fecha sobre la COVID persistente National Geographic (2024) https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/que-es-covid-presisente-esto-es-todo-que-se-sabe-hasta-fecha_20552

The Impact of Iron Dyshomeostasis and Anaemia on Long-Term Pulmonary Recovery and Persisting Symptom Burden after COVID-19: A Prospective Observational Cohort Study (2022) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35736479/

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.