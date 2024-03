La 'niebla cerebral' de la covid persistente podría deberse a fugas en la barrera hematoencefálica, según un estudio

Casi cuatro años después de que la pandemia de covid-19 golpease por primera vez España, la enfermedad no se ha ido a ninguna parte: en una mayoría de casos su impacto se ha mitigado seriamente gracias a la inmunización de la población, mientras que por otra parte ha tomado nuevas formas con el transcurrir del tiempo y la sucesión de diferentes cepas del mismo virus.

De hecho son muchas las personas que aún experimentan los síntomas de la llamada 'covid larga' o 'covid persistente': un síndrome caracterizado por la persistencia de signos clínicos semanas o meses después de la infección inicial. Según el ministerio de Sanidad, se cree que este fenómeno aparece en cerca de una de cada cinco personas tras cinco semanas de infección, y en una de cada diez tras 12 semanas.

Las citoquinas y la niebla cerebral

Uno de estos síntomas es la llamada 'niebla cerebral', una forma de dificultad cognitiva que incluye manifestaciones como lentitud para pensar, concentrarse o memorizar. Hasta ahora no está del todo claro por qué se produce este problema en concreto, pero un nuevo estudio publicado en la revista científica Nature Neuroscience propone que podría deberse a la aparición de pequeñas fugas en la barrea que separa el flujo sanguíneo del tejido cerebral y protege este último frente al ingreso de sustancias dañinas.

Esta teoría parte del análisis de muestras de sangre y plasma tomadas a 76 individuos con covid-19 en la ola inicial de la pandemia, contrastadas con 25 muestras de individuos tomadas antes de la aparición en escena de la enfermedad.

Este método reveló que los sujetos infectados presentaban mayores niveles de citoquinas inflamatorias, un biomarcador de la coagulación de la sangre y de la activación de las células endoteliales (las que recubren el interior de los vasos sanguíneos y uno de los tipos principales en la barrera hematoencefálica).

Filtraciones de la sangre al cerebro

Un análisis posterior se fijó específicamente en individuos que experimentaron niebla cerebral después de una infección con SARS-CoV-2. El perfilamiento de sus muestras arrojó niveles incrementados de manera significativa de una proteína asociada, indirectamente, a la disfunción de la barrera hematoencefálica así como de una proteína asociada a los coágulos sanguíneos.

Para indagar aún más en el posible papel de la barrera hematoencefálica, los autores reclutaron a diez personas que se habían recuperado de la covid-19, once que sufrían covid larga y once que sufrían covid larga con niebla cerebral.

A estos pacientes se les tomaron imágenes por resonancia magnética del cerebro empleando un contraste, que mostraron que efectivamente existían fugas en la barrera hematoencefálica de aquellos con covid larga hasta un año más tarde de la infección inicial. Por último, un análisis del RNA mostró en estas personas una activación anormal de ciertos genes asociados con un tipo concreto de célula T inmune que juegan un papel importante en la inflamación, apuntando a un posible mecanismo tras esta relación.

El papel de la inflamación

De hecho, esto sustenta algunas teorías que apuntan a la inflamación del tejido cerebral como la causa principal de los síntomas de la covid larga que afectan al sistema nervioso central. Y es que estas fugas en la barrera hematoencefálica podrían permitir el paso de agentes inflamatorios al cerebro, provocando los signos clínicos.

Además de ofrecernos nuevas evidencias sobre los posibles mecanismos por los que la infección por covid podría asociarse con síntomas de corte neurológico, las características en la sangre de las personas afectadas identificadas en este estudio podrían servir de base a sistemas diagnósticos más precisos que los actualmente disponibles.

En cualquier caso, estos nuevos hallazgos refuerzan la idea de la covid larga como un fenómeno común y grave, con afectaciones muy importantes para la persona que pueden tener impacto en áreas como la laboral, la social o la familiar. Nos recuerda que la lucha contra la enfermedad no ha terminado, y que nuestros sistemas sanitarios aún tienen que enfrentar los remanentes de una pandemia que cambió el mundo.

