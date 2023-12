Dolor de cabeza, fatiga, problemas respiratorios, diarrea... Así es como afecta la ansiedad crónica a la salud

La ansiedad es una reacción normal del organismo, con una función: ayudarnos a actuar ante situaciones estresantes. Cuando aparece en momentos en los que no debería, o cuando se vuelve persistente y generalizada, no obstante, hablamos de un trastorno. Es un problema común: en España, es el más frecuente entre los que afectan a la salud mental.

A nivel inmediato, la ansiedad provoca una serie de síntomas físicos en el cuerpo, incluyendo elevación de las frecuencias cardíaca y respiratoria, mareos, dolor abdominal, indigestión, dolor en el pecho, fatiga, insomnio o dolor de cabeza.

Un aumento en las hormonas del estrés

De la misma manera, como recuerda el portal de noticias sobre salud Healthline, cuando se prolonga en el tiempo puede provocar una serie de problemas de salud con sus propias complicaciones.

Hay que tener en cuenta que, en esencia, la ansiedad es una reacción que prepara nuestro cuerpo para una respuesta ante una situación amenazante (por ejemplo, concentrando la sangre en el cerebro para incrementar la velocidad de reacción). Esto es lo que se llama modo de lucha o huida.

El problema es que nuestro organismo no puede sostener este estado durante mucho tiempo. Los incrementos en la 'hormona del estrés', el cortisol, estrechamente relacionados con la ansiedad generalizada, pueden por ejemplo contribuir en el largo plazo a la ganancia de peso, debilitar el sistema inmunitario o aumentar la inflamación generalizada.

Problemas de salud derivados de la ansiedad

Así, las situaciones de ansiedad generalizada pueden conducir, por ejemplo, a una mayor incidencia de síntomas del sistema nervioso central como cefaleas, mareos o trastornos depresivos. También se sabe que aumentan el riesgo de problemas cardíacos como frecuencia cardíaca elevada, palpitaciones, dolor en el pecho, y en el largo plazo incrementos en la tensión sanguínea o incluso enfermedades cardiovasculares. Y se ha demostrado, como publicó el medio científico Current Psychiatry Reports en el año 2017, que los trastornos de ansiedad aumentan el riesgo de eventos coronarios en personas con cardiopatías preexistentes.

Un área que a menudo se ve fuertemente afectada es la salud gastrointestinal, y son muchas las personas que reportan síntomas de esta clase (como diarreas, náuseas, pérdida de apetito...). Incluso, se cree que existe una conexión entre los trastornos de ansiedad y el desarrollo de síndrome de colon irritable después de una infección del colon.

Por último, se ha comprobado que las personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) tienen más riesgo de hospitalización por complicaciones derivadas de los trastornos de ansiedad, y se sabe que la ansiedad empeora la sintomatología del asma.

Referencias

