La dieta que puede reducir el riesgo de depresión, según un estudio: qué alimentos incluir y cuales evitar en función de tu género

España tiene una de las esperanzas de vida más altas en el mundo, y en buena parte debemos agradecérselo a la dieta mediterránea. Y es que este patrón nutricional parece tener un impacto positivo en muchos aspectos diferentes de la salud humana, incluyendo algunos que podrían resultar algo inesperados.

Precisamente, un estudio publicado en la revista especializada British Journal of Nutrition ha encontrado que las mujeres que más se adhieren a la dieta mediterránea tienen hasta un 60% menos de probabilidades de experimentar depresión.

La dieta mediterránea y un menor riesgo en mujeres

Esta conclusión se basa en el análisis de los datos de 325 hombres y 473 mujeres con edades comprendidas entre los 65 y los 97 años (media de 73), que completaron un cuestionario de 102 preguntas relativo a su dieta habitual.

De esta manera, pudieron estimar la adherencia a la dieta mediterránea de cada participante. Igualmente, se analizaron sus síntomas depresivos empleando una escala normalizada, y se encontró que el 27,9% de las mujeres presentaba estos signos frente a sólo un 8% de los varones.

Teniendo todo ello en cuenta, observaron que las personas que más se adherían a la dieta mediterránea mostraban hasta un 55% de reducción en su riesgo de padecer síntomas depresivos. La mayoría de este objeto, no obstante, se producía en las mujeres (que tenían hasta un 60% menos de riesgo), mientras que en los hombres era poco perceptible.

Pescado, fruta y frutos secos

De un modo similar, observaron que el consumo elevado de pescado también se relacionaba con una reducción del 44% en la incidencia de los síntomas depresivos, que se elevaba hasta el 56% en las mujeres.

Coincidentemente, la dieta mediterránea es especialmente rica en ácidos grasos monoinsaturados, presentes en alimentos como el aceite de oliva, los cacahuetes, el aguacate, las almendras, las nueces de pecán, los anacardos o pescados como el salmón y el atún. Los investigadores también concluyeron que las mujeres que consumían una mayor proporción de estos ácidos grasos, en oposición a las que consumían más ácidos grasos saturados, tenían un 42% menos de probabilidades de mostrar síntomas depresivos.

De nuevo, en los hombres los resultados mostraban una realidad algo diferente: en esta demografía, la mayor disminución en el riesgo de padecer depresión se asociaba al consumo elevado de frutas y frutos secos, con nada más y nada menos que un 82%.

¿Por qué estas diferencias?

Existen algunos motivos que podrían estar detrás de estas diferencias por género. No debemos olvidar que la incidencia de la depresión es de base mayor para las mujeres, con lo que puede ser que exista una mayor vulnerabilidad de éstas ante diferentes factores (unida, quizás, a una mayor dificultad para reconocer los trastornos en los varones).

Por otra parte, algunos de los componentes que parecen causar mayor reducción de riesgo en las mujeres (como los ácidos grasos monoinsaturados) se relacionan de manera importante con la salud cardiovascular, cuyos problemas a menudo están infradiagnosticados en las mujeres.

Sea como sea, ya es bastante la evidencia que tenemos de que muchos de los elementos de la dieta mediterránea se asocian positivamente con menor riesgo para la salud mental y física. Muchos de ellos tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, que podrían jugar un papel importante en trastornos de carácter cardiovascular, metabólico y neuropsiquiátricos.

Referencias

Silvia Conti, Elena Perdixi, Sara Bernini, Nithiya Jesuthasan, Marco Severgnini & Federica Pirinelli. Adherence to Mediterranean diet is inversely associated with depressive symptoms in older women: findings from the NutBrain Study. British Journal of Nutrition (2024). DOI: 10.1017/S0007114524000461

