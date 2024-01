La fruta australiana rica en vitamina C, hierro y fibra poco conocida en España con efectos sorprendentes para la piel

Conocer nuevos sabores puede ser un placer en muchos sentidos, frutas que no son demasiado conocidas en España pueden convertirse en nuestro mejor descubrimiento, porque resultan deliciosas o también porque tienen grandes beneficios, que son únicos y no comparten otros alimentos.

Ahora podemos disfrutar de todas las ventajas que estos productos nos aportan porque es cada vez más sencillo encontrarlos en el supermercado, haciendo que también sea más fácil añadirlos en nuestros menús, descubriendo nuevas recetas, incluyendo nuevos ingredientes y consiguiendo que nuestra dieta sea más rica y variada, nunca aburrida, lo que nos ayuda a mantener una alimentación saludable y equilibrada. Desde Australia llegan las ciruelas kakadu, ricas en vitamina C y hierro.

Ciruelas kakadu, buenas para la salud y la piel

Ciruela de kakadu. iStock

Esta fruta de origen australiano ha sido usada desde hace mucho tiempo no solo como alimento, también para elaborar medicinas por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antimicrobianas. A pesar de las muchas cosas que tiene a su favor, no podemos dejar de destacar una de las más importantes, que es la gran cantidad de vitamina C que contiene, 100 veces más que una naranja.

Es también una estupenda fuente de hierro, necesario para fabricar hemoglobina, y de cobre, que se emplea para producir energía, tejidos conectivos y vasos sanguíneos, así como mantener el sistema nervioso y el inmunitario, entre otras cosas. Estas ciruelas son bajas en calorías y ricas en fibra, que ayuda a regular y mejorar el tránsito intestinal.

La ciruela kakadu es un buen antioxidante, gracias a que contiene ácidos elágicos, que también se encuentran en fresas, nueces o almendras. Se considera que tienen propiedades anticancerígenas, antiinflamatorias, antimicrobianas y con efectos prebióticos, aunque todavía son necesarios más estudios en relación con el ácido elágico.

Contienen grandes cantidades de polifenoles, lo que potencia sus efectos antioxidantes, que se encargan de neutralizar los radicales libres. Además de vitamina C y ácido elágico, también contiene otros antioxidantes, como flavonoides, ácido gálico, que se asocia con la prevención de enfermedades neurodegenerativas, o luteína, que ayuda al cuidado de los ojos.

Las propiedades de esta fruta son buenas para la piel. Freepik

Así, las ciruelas kakadu mejoran el tránsito intestinal, son antioxidantes, es rica en hierro y además la gran cantidad de vitamina C que contiene favorecen su absorción, reforzando el sistema inmune, y cuida la salud ocular. También es una gran aliada para la piel, gracias a su contenido en minerales y vitaminas E y C, motivo por el que se emplea en cosmética.

Como tomar la ciruela kakadu

Como señalábamos antes, lo bueno de probar frutas distintas es descubrir sabores nuevos, lo que en este caso puede suponer un problema, porque el sabor de esta ciruela no es para todo el mundo. Tiene un sabor amargo y ácido a la vez, la sensación en la boca es rasposa y es difícil de digerir. Suele usarse en la elaboración de mermeladas, zumos, salsas o helados; también en productos farmacéuticos, perfumes y cosméticos.

Lo más habitual es consumirla en polvo, un superalimento ideal para todo aquel que busque aumentar su consumo de vitamina C. Este polvo se suele espolvorear sobre otras preparaciones, como complemento, como en smoothies y yogures, pero también ensaladas, cereales o el porridge de avena del desayuno.

En general no se conocen riesgos asociados a su consumo, salvo que se trata de alguna alergia, sin embargo, su alto contenido en vitamina C y oxalatos puede ser un problema para aquellas personas que no sean capaces de eliminar el exceso de estas sustancias de manera natural. Un exceso de oxalatos puede formar cálculos renales.

