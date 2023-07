Estas son las cinco mejores fuentes de prebióticos

Los probióticos se han vuelto un elemento cada vez más común en las conversaciones sobre una dieta saludable. Se trata de alimentos normalmente fermentados que suponen una fuente de microorganismos saludables para nuestro intestino.

Aún así, no son los únicos que pueden ayudarnos a alcanzar un mejor equilibrio en la microbiota intestinal. Aquí resultan muy importantes también los prebióticos: si los probióticos contienen las poblaciones de microorganismos, los estos últimos actúan como 'sustrato' que los nutre.

Diente de león, cebolla, ajo, puerro...

Según explica el portal de noticias sobre salud Medical News Today, las cinco mejores fuentes de prebióticos serían los dientes de león, las alcachofas de Jerusalén, el ajo, los puerros y las cebollas.

Esta ha sido la conclusión que ha alcanzado un estudio al respecto cuyos resultados se han detallado en la convención anual de la Sociedad Americana de Nutrición celebrada en Boston (Estados Unidos) esta semana. Específicamente, el trabajo analizó 8,690 alimentos incluidos en la base de datos Food and Nutrient Database for Dietary Studies en busca de su contenido en sustancias prebióticas (es decir, compuestos químicos que favorecen las poblaciones de microorganismos beneficiosos en el intestino de las personas).

En contraste, la investigación encontró que los productos basados en trigo tenían un contenido prebiótico mucho más bajo, y que los productos lácteos, los huevos, los aceites o las carnes no tenían niveles significativos.

La microbiota en el centro de la salud

Un punto que los autores destacaron es que porciones relativamente reducidas de cualquiera de los cinco alimentos señalados ya contienen la dosis diaria recomendada de prebióticos, lo que los convierte en recomendaciones nutricionales ideales para un consumo regular de prebióticos.

Cuidar la flora intestinal es un aspecto fundamental para la salud digestiva y del resto del cuerpo. Cada vez son más las investigaciones que documentan relaciones entre la salud de la microbiota y el riesgo de padecer varias enfermedades, algunas de ellas crónicas y graves.

Por esto, la mayoría de las recomendaciones en materia de alimentación hacen hincapié en el consumo regular de alimentos probióticos y prebióticos, así como de otros componentes que pueden resultar igualmente beneficiosos en este aspecto (por ejemplo, la fibra dietética).

