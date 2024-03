¿Sabes lo que es la alimentación intuitiva? Una experta nos cuenta cómo mejora la salud física y emocional

Una vez más, las redes sociales ponen de moda determinados hábitos que terminan por hacerse virales entre la población. En esta ocasión, a raíz de que la denominada alimentación intuitiva se haya hecho muy famosa en España, hemos consultado con una experta para saber realmente en qué consiste, qué consigue, y cuáles son sus pros y sus contras.

Aunque la vamos a analizar a continuación, lo que sí parece claro es que la mayoría de las personas no confían ya en las dietas restrictivas que prohíben alimentos, obligan al ayuno y tienen resultados poco o nada mantenidos en el tiempo.

Además, aunque se consigue en muchos casos el objetivo de perder peso, el efecto rebote de las dietas tradicionales, está casi asegurado. Y vuelta a empezar. Para conocer otra opción muy curiosa, la de la alimentación intuitiva, la doctora Crispín de Clínica Menorca nos explica en qué consiste.

¿En qué consiste la alimentación intuitiva?

Esta corriente alimenticia que nació en Estados Unidos hace décadas, recomienda olvidarse de las dietas, disfrutar de cualquier comida, no pensar en qué es bueno y qué es malo, quitando la sensación de culpa y centrándonos en las señales de nuestro organismo en cuanto a hambre y saciedad.

La alimentación intuitiva tiene por objetivo recuperar la salud. Getty Images

Aunque el objetivo final sea la pérdida de peso, con este tipo de 'dieta' no hay que tener prisa, puesto que lo más importante que vamos a conseguir es recuperar la salud. A partir de ahí, se presupone que de manera natural adelgazaremos.

Esta idea de alimentación 'libre' nació como oposición a las dietas restrictivas que provocan el efecto yo-yó. Cuando estas propuestas tradicionales prohíben ciertos alimentos que a todos nos gustan, se produce frustración. Por mucho que nos resistamos, esa sensación nos empuja a una ingesta compulsiva y aumentada de todo lo que no debemos comer. En poco tiempo recuperaremos el peso perdido, y unos cuantos kilos más.

Los 10 mandamientos de la alimentación intuitiva

Como cualquier planificación alimenticia, esta forma de comer tiene una serie de principios básicos a seguir. El primero "consiste en evitar dietas restrictivas que prometen una bajada de peso inmediata, por el efecto rebote que producen". La segunda premisa es "escuchar la sensación de hambre: confiar en nuestro cuerpo que, de manera fisiológica, sabe cuando, cuánto y qué comer"

La corriente intuitiva no prohíbe ningún alimento. Getty Images

El tercer mandamiento es prestar atención a la sensación de saciedad: "nuestro cuerpo sabe cuándo parar de comer". A continuación, la alimentación intuitiva nos invita a comer de todo, "incluido lo 'malo'. Obviamente, de vez en cuando. El objetivo de este permiso que nos damos es mejorar la relación con la comida para evitar la ansiedad".

La siguiente premisa es eliminar el sentimiento de culpa, que no sirve para nada bueno. El sexto consejo consiste en disfrutar de la comida, porque de esa manera nos sentiremos más saciados y no comeremos más de la cuenta.

Las emociones negativas no se solucionan con la comida. Pinterest

Tener claro que las emociones negativas como la ansiedad, la depresión o el aburrimiento no se solucionan comiendo. Debemos valorar nuestro cuerpo y sentirnos a gusto con él. Que nos permitamos algunos caprichos no significa que no prioricemos la comida saludable, y ser felices con ella.

Para finalizar, el último mandamiento que nos explica la doctora Crispín es "llevar a cabo alguna actividad física, con la que no se persigue hacer una fórmula matemática de quema de calorías sino conseguir bienestar".

Alimentación intuitiva: ventajas e inconvenientes

Entre los 'pros' de esta corriente, se encuentran bastantes estudios que la relacionan con la disminución de los trastornos compulsivos, con mejor índice de masa corporal y el mantenimiento de un peso saludable a largo plazo.

El gran objetivo de la alimentación intuitiva no es bajar de peso, sino el bienestar emocional. Unsplash

Sus factores negativos también tienen que ver con estudios que exponen la falta de evidencia sobre la disminución de peso real de este método intuitivo.

Otro de los 'contras' tiene que ver con cierta dificultad para ponerla en práctica, "puesto que en la obesidad suele haber años de malcomer, y esto no se puede arreglar de repente con la alimentación intuitiva". La falta de tiempo, por otra parte, muchas veces nos obliga a echar mano de productos ultraprocesados muy poco saludables, y a no escuchar a nuestro cuerpo.

¿Quiénes son candidatos a este tipo de alimentación?

Para iniciarse en este tipo de alimentación, "lo primero es plantearse un cambio de objetivos. En vez de centrarse en dietas y pérdida de peso inmediatos, hay que centrarse más en la salud, física y nutricional, y también en la mental. El obejtivo más importante debe ser el bienestar".

La alimentación intuitiva mejora nuestra relación con la comida Getty Images

La doctora Crispín apunta, por ejemplo, a "aquellas personas que tengan antecedentes de trastornos de la alimentación, puesto que la alimentación intuitiva consigue mejorar nuestra relación con la comida".

También las personas que han hecho muchas dietas a lo largo de su vida y han comprobado no uno, sino varios efectos rebote y están desengañadas. Con esta corriente aumentarán la salud física nutricional.

"La salud mental es otra gran ventaja de la alimentación intuitiva, puesto que produce cierta liberación de la sensación de culpa e infelicidad relacionados con la obsesión por la delgadez", comenta la doctora. El propósito no es disminuir peso, sino mejorar la salud emocional. La planificación es a muy largo plazo.

¿Es lo mismo alimentación intuitiva que alimentación consciente?

Las dos corrientes, la alimentación intuitiva y la consciente, "comparten ciertos principios: evitar dietas restrictivas y alimentos prohibidos, comer por hambre y parar por saciedad, disfrutar de la comida, y no comer por hambre emocional".

Sin embargo, "en la alimentación consciente existe la idea de centrarse en estar pendiente de las sensaciones al comer, comer más despacio, sin distracciones externas (móvil, televisión, música), disfrutar del sabor de la comida".

Ante épocas de inestabilidad emocional, lo mejor es recurrir a la ayuda de un dietista o psicólogo. EUROPA PRESS/SESCAM - Archivo

En el otro extremo, lo que respecta al hambre emocional, el manejo no es fácil y hay que ser conscientes de ello. "Si estamos atravesando un mal momento, no podemos buscar ayuda alrededor porque a todos les va a parecer ‘normal’ que comamos ‘por nuestro problema’. Incluso te lo ponen difícil con frases como ‘un día es un día, tampoco es para tanto’".

En estos casos de inestabilidad emocional, en relación con la comida, "lo mejor es buscar la ayuda profesional de un dietista o un psicólogo. Depende de la situación de cada persona y de algunos factores más", concluye la experta de Clínica Menorca.

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate a nuestra nueva newsletter.