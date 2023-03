Mitos y verdades sobre el IMC, ¿una cifra que indica salud?

El Índice de Masa Corporal (IMC) es una medida comúnmente utilizada para determinar si una persona tiene un peso saludable. Como indican desde la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), "el cálculo es relativamente simple: consiste en dividir el peso, expresado en kilos, entre la estatura, en metros, elevada al cuadrado (kg/m2)".

También conocido como BIM (Body Mass Index) o IQ (Índice de Quetelet), alrededor de este indicativo ha habido mucha polémica en los últimos tiempos, pues ciertos estudios y profesionales insisten en que tener un IMC por debajo o por encima de lo recomendado no es sinónimo de una salud deficiente a causa del peso, ni de otros problemas derivados.

Mito 1: El IMC es una medida precisa de la salud

El IMC es una medida útil, pero no siempre precisa, de la salud. Aunque se tenga en cuenta la altura y el peso de la persona, no así otros factores importantes como la composición corporal o la distribución de grasa. Esto significa que una persona con un IMC alto no necesariamente tiene un exceso de grasa corporal, mientras que una persona con un IMC bajo no tiene por qué ser saludable necesariamente. Esto sucede, a menudo, en el caso, por ejemplo, de los deportistas y atletas de élite.

Diferentes estudios han encontrado que, aunque muchos atletas de resistencia tienen un IMC alto, la mayoría de ellos cuentan con un porcentaje de grasa corporal bajo y una masa muscular alta. Así lo explicaban hace un tiempo Elena Pérez y María Hernández-Alcalá Pérez, bioquímicas y especialistas en nutrición, desde su perfil de Instagram Futurlife21, donde ponían a varios deportistas españoles como ejemplo.

Mito 2: Un IMC alto siempre indica obesidad

Un IMC alto puede indicar obesidad, pero no siempre es así. Por ejemplo, las personas que realizan ejercicios de musculación intensos pueden tener un IMC alto debido a su masa muscular, lo que no indica necesariamente que tengan sobrepeso u obesidad.

Un estudio publicado en la Revista Española de Nutrición Humana y Dietética concluyó que la prevalencia de obesidad difiere según el indicador antropométrico utilizado. La Circunferencia de Cintura dada su fácil medición, puede ser el indicador más apropiado a utilizar en estudios de base poblacional y programas preventivos para detectar obesidad en adultos y no únicamente el Índice de Masa Corporal.

Mito 3: El IMC es igual para todas las personas

El IMC no es igual para todas las personas. La investigación ha demostrado que el IMC puede variar según la edad, el género, la etnia y otros factores. Por ejemplo, las mujeres tienden a tener un IMC más alto que los hombres, mientras que las personas de origen asiático pueden tener un IMC más bajo que las personas de origen caucásico.

Mito 4: El IMC es el único indicador de la salud

El IMC es un indicador importante de la salud, pero no es el único. Otros factores, como la presión arterial, el colesterol y los niveles de glucosa en sangre, también son relevantes para determinar la salud de una persona. Además, la composición corporal, la distribución de grasa y la actividad física también pueden afectar la salud de una persona.

De hecho, en un estudio publicado por The Lancet se analizó la relación entre el índice de masa corporal (IMC) y la mortalidad por todas las causas en más de 900,000 personas de diferentes grupos de edad y regiones del mundo. Los autores encontraron que el IMC es un indicador inexacto del riesgo de enfermedades cardiovasculares y que otros factores, como la distribución de grasa corporal y la composición corporal, pueden ser mejores predictores del riesgo cardiovascular.

Mito 5: Un IMC bajo siempre indica buena salud

Un IMC bajo no siempre indica buena salud. Una persona con un IMC bajo puede tener un riesgo mayor de enfermedades como la osteoporosis o la anemia, debido a una posible deficiencia de nutrientes. Además, de una cantidad insuficiente de grasa corporal, lo que puede afectar negativamente la salud. No obstante, conviene tener en cuenta que la obesidad aumenta el riesgo de padecer numerosas enfermedades.

En resumen, aunque el IMC es una medida útil para determinar si una persona tiene un peso saludable, no es la única medida importante y no siempre es un indicador preciso de la salud de una persona. Otros factores como la composición corporal, las enfermedades previas, la distribución de grasa, la actividad física, la edad, el género y la etnia también deben tenerse en cuenta al evaluar la salud de una persona.

