¿En qué consiste la viroterapia? La nueva estrategia española para combatir los cánceres de ovario, colon y estómago

La investigación contra el cáncer es todavía algo que desarrollar con más urgencia. La proliferación de casos tan variados y dispares según cada paciente hace que los estudios se alarguen en el tiempo. No obstante, los expertos a veces logran dar con algunas piezas que son la esperanza para la prevención y la mejoría en la calidad de vida de los pacientes. En España el cáncer más común es el de recto y colon, y es que la cavidad abdominal suele ser una de las más afectadas.

Es por ello que los resultados de la investigación del Cima Universidad de Navarra ha significado todo un hito para la comunidad médica y también para los pacientes que padecen cáncer de colon, ovario y estómago en estado avanzado. Los expertos han dado con un nuevo tratamiento preclínico más seguro y efectivo para combatir los tumores de la cavidad abdominal y para tratar la metástasis. Todo ello con una terapia dirigida de viroterapia.

¿Qué es la viroterapia?

La prevención es fundamental en los casos de cáncer de ovarios. iStockphoto

La viroterapia se está convirtiendo en una estrategia emergente en el campo de la salud y concretamente en el tratamiento del cáncer. Esta terapia se basa en el uso de virus modificados genéticamente para atacar y destruir células enfermas de manera selectiva, dejando las células sanas ilesas.

En términos simples, la viroterapia utiliza virus como agentes terapéuticos. Estos virus son diseñados en el laboratorio para que sean capaces de infectar células cancerosas y replicarse dentro de ellas, para así destruir específicamente las células malignas. Algunos de los virus comúnmente empleados en esta terapia son adenovirus, herpesvirus y virus del resfriado común, que han sido modificados para aumentar su capacidad de atacar células cancerosas.

Lo que hace que la viroterapia sea tan prometedora es su capacidad para dirigirse directamente a las células enfermas sin afectar las células sanas. Además de la destrucción directa de las células cancerosas, la viroterapia también puede estimular una respuesta inmunológica contra el cáncer, potenciando el sistema inmunológico del paciente para combatir la enfermedad de manera más efectiva.

¿En qué consiste el nuevo tratamiento para los tumores de la cavidad abdominal?

Los investigadores españoles en colaboración con la empresa farmacéutica Bavarian Nordic han encontrado un tratamiento preclínico en el que a través de la viroterapia actúe en un tejido propio de la cavidad abdominal. Concretamente, en el omento, también conocido como epiplón, que se trata de una doble capa de membrana adiposa que recubre los órganos abdominales y tiene, según estos expertos, "funciones inmunes vitales y protege de infecciones". Sin embargo, el omento se convierte en caso de cáncer en el enemigo, ya que desde ahí se origina la extensión tumoral.

Existen diferentes métodos para detectar el cáncer de colon. Bea Langreo | iStock

Así pues, estos investigadores han descubierto que al hacer una administración intraperitoneal del vector viral modificado Vaccina Ankara (MVA) los genes antitumorales en el omento se activan, pasando a convertirse de nuevo en ese 'aliado' que volverá a luchar contra el agente maligno y la metástasis. Esto ha permitido que se abran nuevas líneas de investigación y que los expertos, como Ángela Bella, primera autora del trabajo, lo vean como un "potencial impacto positivo".

