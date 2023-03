El cáncer más mortífero y silencioso que se llevó a Steve Jobs y que avanza en España

El cáncer de páncreas es uno de los tumores más agresivos, dolorosos y mortíferos. "La mayoría de los pacientes con cáncer de páncreas fallecen por esta enfermedad debido a que los tumores se diagnostican tarde, cuando ya no son curables", según informan desde la Clínica Universidad de Navarra.

Al respecto, la posición del páncreas en el organismo, por detrás de estómago y colon y en íntimo contacto con importantes estructuras abdominales como el duodeno, la vía biliar, las arterias y venas intestinales, la aorta, etc., hace que el tumor invada otros órganos y se extienda con rapidez.

Expectativa de vida muy baja

La tasa de supervivencia al cáncer de páncreas es la más baja de entre todos los cánceres. Entre los hombres es sólo del 7% mientras que en las mujeres es del 10%. Este dato contrasta con otros cánceres como el de próstata y testículos (90% de tasa de supervivencia entre los hombres) o el de mama (86% entre las mujeres).

Cáncer de páncreas: signos, síntomas y factores de riesgo.

Afortunadamente, no es de los cánceres más frecuentes en España: el cáncer de páncreas afectará a 9.280 personas en nuestro país este año 2023, el séptimo con mayor incidencia, pero en crecimiento. El año pasado la cifra de afección fue algo menor (9.252 personas).

"Los pacientes diagnosticados con cáncer pancreático suelen tener una expectativa de vida muy baja, de una media aproximada de nueve meses", según aseguró el profesor Thomas Brabletz, jefe de medicina experimental en el centro de medicina molecular Nikolaus-Fiebiger, de la Universidad alemana de Erlangen-Nuernberg.

Los pacientes diagnosticados con cáncer pancreático suelen tener una expectativa de vida de nueve meses

Eso se debe, según el experto, a una combinación de dos factores principales: suele detectarse tarde porque no presenta síntomas hasta que el tumor está avanzado y además es un tipo de cáncer que empieza a hacer metástasis muy pronto.

Steve Jobs. LA INFORMACIÓN

Personajes ilustres como Steve Jobs, (co-fundador de Apple), el tenor Luciano Pavarotti, el actor Patrick Swyze o la cantante española Rocío Jurado fallecieron a causa de este cáncer tan letal.

Síntomas

Los síntomas más frecuentes son la pérdida de peso y la ictericia. El tumor se localiza con frecuencia en la cabeza pancreática. A este nivel, invade muy pronto la vía biliar, lo que provoca la interrupción del flujo de bilis desde el hígado al intestino, con lo cual el paciente se pone "amarillo" y con frecuencia tiene picores generalizados, debidos a la ausencia de eliminación de las sales biliares, explican en la web de la Clínica Universidad de Navarra.

El dolor de espalda, a la altura teórica del estómago, es otro síntoma frecuente, especialmente en tumores que afectan al cuerpo del páncreas, y es un signo de infiltración de plexos nerviosos y, por lo tanto, de mal pronóstico.

Rocío Jurado EUROPA PRESS

Tercer cáncer más mortífero en Europa

Según refleja el informe European cancer mortality predictions for the year 2023 with focus on lung cancer publicado en el medio especializado Annals of Oncology, "el cáncer de páncreas es la tercera causa de muerte por cáncer y la única que muestra una falta continua de progreso".

Factores que influyen en el cáncer de páncreas son el tabaquismo, principalmente, pero también el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, así como una gran consumo de alcohol.