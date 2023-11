La característica común que avisa de un riesgo elevado de enfermedades cardiovasculares

Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en España, a pesar de que en muchos casos es posible prevenir los peores desenlaces mediante intervenciones farmacológicas, quirúrgicas o sobre el estilo de vida relativamente sencillas.

Para ello, no obstante, es fundamental detectar a tiempo qué personas podrían tener un riesgo elevado de padecer este tipo de condiciones, con lo que existe en la actualidad un gran número de investigaciones en marcha que buscan rasgos que sean predictivos de peores pronósticos cardiovasculares.

Intolerancia a la lactosa y otros alérgenos

En esta línea, un nuevo estudio publicado en la revista científica Journal of Allergy and Clinical Immunology ha encontrado que las personas que tienen sensibilidad alimentaria a la leche de vaca (intolerancia a la lactosa) y a otros alérgenos comunes tienen un riesgo más elevado de padecer enfermedades cardiovasculares.

Esta conclusión es el resultado de un análisis de datos extraídos del National Health and Examination Survey (NHANES) y el Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA), que en conjunto suman 5.376 participantes a los que se siguió por más de una década para averiguar de qué modo sus sensibilidades alimentarias podían contribuir a su riesgo cardiovascular.

Se trata del primer trabajo que identifica las sensibilidades alimentarias como factores contribuyentes al riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, después de que algunas evidencias previas hubieran encontrado que las alergias alimentarias (una patología diferente, en la que el sistema inmune reacciona de manera desmesurada y potencialmente dañina ante una sustancia que no representa una amenaza para el organismo) sí que incrementan las probabilidades de sufrir esta clase de enfermedades.

Las intolerancias y la inflamación

Particularmente, la sensibilidad hacia la lactosa fue la que más parecía incrementar el riesgo de los pacientes. Y este aumento no era menor: los incrementos en el riesgo cardiovascular asociados a las sensibilidades alimentarias eran comparables a los de otros factores mejor documentados, tales como el tabaquismo, la diabetes o la artritis reumatoide.

Si bien se trata de un estudio estadístico (y, por tanto, no alumbra los mecanismos causales que operan tras esta relación), estos hallazgos enlazan con las evidencias previas que han venido indicando que las anomalías en el microbioma intestinal (la compleja comunidad de microorganismos que habita en nuestro intestino) se relacionan con marcadores incrementados de inflamación y, a su vez, con un mayor riesgo de patologías cardiovasculares.

A diferencia de las alergias alimentarias, las intolerancias a los alimentos son un problema digestivo. Concretamente, aparecen cuando nuestro organismo no produce las cantidades suficientes de las enzimas que necesita para digerir ciertas sustancias. Esto, a su vez, irrita el tracto intestinal, causando inflamación y síntomas gastrointestinales como diarrea o gases.

Referencias

Corinne Keet, Emily C. McGowan, David Jacobs, Thomas A.E. Platts-Mills, Ani Manichaikul et al. IgE to common food allergens is associated with cardiovascular mortality in the National Health and Examination Survey and the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis. The Journal of Allergy and Clinical Immunology (2023). DOI: https://doi.org/10.1016/j.jaci.2023.09.038

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.