Ni comer ni hacer ejercicio: cinco hábitos para mejorar el estado de ánimo

Tomar consciencia de nuestro estado de anímico nos ayuda a gestionar las emociones y expresiones con las que reaccionamos ante determinadas situaciones que se nos plantean a diario, es decir, determina nuestra actitud ante la vida. Podemos mejorar nuestro estado de ánimo mediante hábitos sencillos y aprender a observar las circunstancias que se nos plantean desde diferentes puntos de vista, desarrollando un importante crecimiento personal.

El estado anímico no depende únicamente de las diferentes situaciones que podemos encontrarnos, también obedece a los pensamientos, es por ello que existen personas deprimidas y tristes en un ambiente aparentemente favorable, y viceversa.

¿Cómo repercute en mi vida un estado de ánimo bajo?



La personalidad, la cultura y el contexto socioeconómico en el que nos encontremos son factores que pueden hacernos llegar a sentir tristes.

Un estado de ánimo negativo queda reflejado en la salud de la piel, la percepción del hambre y la saciedad, e incluso en los niveles de presión arterial.

Un estudio liderado por Andrés Vázquez Machado, determinó que habitualmente los pacientes con depresión padecen hipertensión arterial, así como una mala adaptación a la medicación destinada a regular la presión arterial.

La tristeza extendida en el tiempo puede derivar en depresión. Según la OMS este trastorno mental afecta anualmente a más de 300 millones de personas en el mundo. Estar deprimido implica tener un estado de ánimo muy bajo que nos impide vivir en armonía, ya que conlleva muchas desventajas a la hora de realizar actividades aparentemente sencillas, que se ven invadidas por un nivel de cansancio generalizado.

La depresión genera un estado de irritabilidad permanente y pensamientos intrusivos que no permiten tomar decisiones con claridad. Además, este trastorno ocasiona cambios en el peso y la apariencia física en general que producen inseguridad en la persona afectada.

Una dieta equilibrada y practicar ejercicio físico de forma regular ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo. Pero también existen otro tipo de actividades que puedes hacer para ser más feliz. A continuación, anunciamos cinco pautas que mejoran el estado de ánimo.

1. Practicar tu hobby favorito

Siempre es buen momento para retomar esa actividad que te apasiona, y que en su momento abandonaste por falta de tiempo y circunstancias varias. Ya sea pintar un cuadro, coser o bailar, si se trata de una actividad que te entusiasmó en el pasado, muy probablemente te suba el ánimo en el presente. También puedes descubrir que alguna actividad que hasta el momento no habías practicado te entretiene y agrada, y se convierte en tu hobby.

Hay que tener en cuenta que, en un primer momento, retomar este tipo de actividades supone esfuerzo y sacrificio.

Practicar un hobby conlleva diferentes beneficios para la salud física y mental. El cerebro segrega hormonas de la felicidad al llevarlo a cabo, como la dopamina, las endorfinas y la serotonina. Además, es una vía de escape perfecta para liberar estrés, aumentar la paciencia y mejorar la autoestima.

2. Ir de viaje

Viajar conlleva múltiples beneficios para la salud. Así lo han demostrado diversos estudios. Por ejemplo, una investigación publicada en Journal of Consumer Psychology, y liderada por Thomas Gilovich, demostró que viajar proporciona más felicidad que consumir cosas. Ya que la suma de experiencias y el placer que supone conocer otros lugares producen una satisfacción mucho más duradera.

Viajar supone una estimulación cerebral, que vuelve más plástico y orgánico el cerebro, por lo que podría retrasar el envejecimiento.

Un estudio publicado en Global Coalition of Aging determinó que las personas que viajan con frecuencia tienen un menor riesgo de padecer enfermedades cardíacas.

3. Aprende un nuevo idioma

Dominar otro idioma supone un gran crecimiento personal que mejora la autoestima y aumenta el estado de ánimo. Además, este aprendizaje nos abre infinidad de posibilidades, tanto personales como profesionales, que igualmente benefician a nuestra salud mental.

La adquisición de nuevas habilidades lingüísticas supone un entrenamiento cerebral, que con las técnicas adecuadas puede ayudarnos a mejorar la frustración y la ansiedad.

4. Rodéate de gente positiva

Es importante elegir bien las personas con las que pasamos nuestro tiempo, ya que influye directamente en nuestro estado de ánimo. Hay que evitar en la medida de lo posible a las personas que habitualmente tenga una actitud negativa ante la vida.

Por el contrario, rodearnos de personas positivas supone un mayor nivel motivacional que nos ayuda a alcanzar el éxito en diferentes ámbitos, y la estabilidad emocional, así lo demostró un estudio publicado en National Library of Medicine en el año 2016.

5. Dedica tiempo al autocuidado

El nivel de vida acelerado que predomina en la actualidad deja poco espacio al autocuidado. Dedicar un tiempo a atender nuestras propias necesidades es determinante a la hora de tener buen o mal estado de ánimo.

El autocuidado produce un aumento de energía, reduce el estrés y la ansiedad. Se trata de acciones pequeñas que generan un gran impacto en la vida diaria y que debemos disfrutar.

