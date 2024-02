La solución para proteger la memoria y retrasar el envejecimiento cognitivo en ancianos según un estudio

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de los 35 países miembros, España es el segundo país, por detrás de Japón, con mayor esperanza de vida, con una media de 83 años. Una nueva investigación, publicada en enero de 2024 por The American Journal of Clinical Nutrition, descubrió que los adultos mayores de 60 años que tomaron un multivitamínico diario durante dos años presentaron un mejor envejecimiento cognitivo en comparación con un grupo que tomaba placebo.

Los resultados se basan en tres estudios dentro del ensayo COSMOS (COcoa Supplement and Multivitamin Outcomes Study). En él se investigó si las multivitaminas diarias, los suplementos de extracto de cacao, o ambos, podían llegar a proteger contra las enfermedades cardiacas, el cáncer, entre otras patologías graves.

Las conclusiones de la investigación

Según Joann E. Manson, MD, MPH, DrPH, profesora de medicina de la Facultad de Medicina de Harvard, jefa de medicina preventiva del Hospital Brigham and Women's y coautora y codirectora del ensayo COSMOS, cada uno de los tres subestudios, dentro del general COSMOS, se diseñó de forma diferente, pero sus conclusiones fueron similares.

El metaanálisis de los tres estudios concluyó que las multivitaminas son muy beneficiosas para la memoria episódica, es decir, la capacidad de evocar recuerdos cotidianos. También demostró beneficios para la cognición global, que incluye la capacidad de prestar atención, practicar el razonamiento y planificar el futuro.

"El hallazgo de que un multivitamínico diario mejoró la memoria y ralentizó el envejecimiento cognitivo en tres estudios separados controlados con placebo en COSMOS es convincente y emocionante, apoyando aún más la promesa de multivitaminas como un enfoque seguro, accesible y asequible para proteger la salud cognitiva en los adultos mayores"

Conexión entre la salud cerebral y las multivitaminas

El ensayo COSMOS evaluó la memoria y la cognición mediante tres métodos distintos: por teléfono en COSMOS-MIND, por Internet en COSMOS-Web y de forma tradicional, mediante evaluaciones detalladas en persona en COSMOS-Clinic. Los participantes, todos mayores de 60 años, tomaron un multivitamínico Centrum Silver o un placebo todos los días durante dos años.

Los investigadores evaluaron la función cognitiva con una serie de pruebas al principio y al final de cada estudio: Recordar listas de palabras, restar números y nombrar verduras y animales.

Imagen cedida por Fundación ”la Caixa” de personas mayores (2). FLC

¿Un multivitamínico retrasa el deterioro cognitivo?

Una vez finalizado el estudio, los dos grupos tenían una función ejecutiva relativamente similar, es decir, la capacidad de mantener la concentración, el autocontrol y la flexibilidad mental. Sin embargo, los autores sí observaron "un cambio significativamente más favorable en la memoria episódica" para los participantes que tomaron el multivitamínico.

Esto significa que los que tomaban el multivitamínico eran más capaces de almacenar y recordar información sobre acontecimientos de su vida cotidiana. En general, los participantes que tomaron el multivitamínico obtuvieron beneficios en lo relativo a cognición global.

¿Cómo ejercitar las capacidades cognitivas?



Los populares juegos de brain training o juegos de "entrenamiento cerebral": Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, dichos juegos pueden adaptarse a las capacidades e intereses de cada usuario. Además, es fácil ejecutarlos desde cualquier lugar, puesto que la gran mayoría de los aparatos son portátiles, como tablets o teléfonos móviles.

o juegos de "entrenamiento cerebral": Gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, dichos juegos pueden adaptarse a las capacidades e intereses de cada usuario. Además, es fácil ejecutarlos desde cualquier lugar, puesto que la gran mayoría de los aparatos son portátiles, como tablets o teléfonos móviles. Ejercicios de visualización : Asociar imágenes a cosas puede ser una gran herramienta para trabajar la memoria y retrasar el envejecimiento cognitivo. La memoria visual tiene una gran capacidad de retención, ya que un recuerdo visual evoca a la memoria una información concreta.

: Asociar imágenes a cosas puede ser una gran herramienta para trabajar la memoria y retrasar el envejecimiento cognitivo. La memoria visual tiene una gran capacidad de retención, ya que un recuerdo visual evoca a la memoria una información concreta. Hacer listas : Escribir a mano listas diarias sobre tareas que tenemos pendiente, de la compra o menús.

: Escribir a mano listas diarias sobre tareas que tenemos pendiente, de la compra o menús. Escribir un diario: Este ejercicio es altamente beneficioso, especialmente para las personas que sufren algún tipo de demencia. Escribir los acontecimientos que nos suceden en el día a día de forma detallada supone un gran entrenamiento para el cerebro. Además, tener un diario nos permite siempre volver a él en momentos que nos cueste recordar y así rememorar momentos.

Referencias

More Evidence Shows Multivitamins Could Protect Memory, Slow Cognitive Aging in Seniors (Enero, 2024) The American Journal of Clinical Nutrition. https://www.health.com/study-multivitamin-cognition-memory-8550389

