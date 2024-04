¿Correr en cinta o al aire libre? Estos son los beneficios que aportan cada una al cuerpo

No existe un límite de edad para empezar a correr, siempre que esta práctica deportiva se entienda como una pasatiempo y no como un reto profesional. Miles de corredores aficionados participan en su primera maratón una vez cumplidos los 50 años, todo dependerá de la condición física y psicológica de la persona implicada. El factor común en todos los casos es que, salir a correr, ya sea en cinta o al aire libre, aporta múltiples beneficios al bienestar físico y mental.

Correr, el deporte que cada vez gusta a más gente

El 12’5 por ciento de la población española reconoce el running como su actividad deportiva favorita. El momento preferido para llevar a cabo esta práctica es la primera hora de la mañana o la última de la noche. La gran mayoría de corredores coincide en que, aunque en un primer momento puede resultar bastante tedioso, una vez adquieres el hábito y comienzas a notar los beneficios, correr se convierte en una actividad complaciente y satisfactoria que aumenta la calidad de vida.

Durante los años de la pandemia se produjo un incremento significativo del porcentaje de personas que empezaron a correr. Las restricciones de movimiento crearon una mayor necesidad de hacer deporte al aire libre. Aunque, entre los corredores, existe una clara división de opiniones, en cuanto si es mejor correr en cinta o al aire libre.

Personas en una cinta de correr CRISTIAN CASANELLES

Beneficios para la salud de correr en cinta

Lo primero que hay que tener en cuenta es que, existen muchos tipos de máquinas diseñadas para andar y correr, y dependiendo de las cualidades de las mismas, variará el resultado del ejercicio, e incluso determinan un mayor o menor riesgo de posibles lesiones. Por otro lado, al igual que en el caso de los corredores que lo hacen al aire libre, es importante tener actualizado el historial médico personal de la persona que se dispone a practicar el running, así como precisar de la ayuda de un entrenador personal y llevar a cabo los consejos de un nutricionista.

Una de las principales ventajas de correr en cinta es que las condiciones meteorológicas no influyen en la práctica deportiva. Llueva, nieve o haga un calor sofocante en el exterior, el corredor en cinta podrá desarrollar su actividad con total normalidad.. También, ajustar la velocidad facilita la realización de carreras de tempo e implica un mayor control, y supone una práctica menos invasiva para las articulaciones. La posibilidad de ajustar la cinta e inclinarla también igualmente supone una ventaja para este tipo de corredores. Por otro lado, hay que evitar en la medida de lo posible el consumo de pantallas cuando se está corriendo en cinta, ya que en la mayoría de los casos supone una postura perjudicial para el sistema neuromuscular.

Beneficios para la salud de correr al aire libre

Correr al aire libre implica una mayor liberación de hormonas de la felicidad, que correr en interiores. Así lo determinó una investigación llevada a cabo por la Universidad de Miguel Hernández realizada en 2018. Esto supone un menor riesgo de padecer trastornos como la ansiedad o la depresión, además de aumentar potencialmente el estado de ánimo del corredor y disminuir la fatiga y el dolor a largo plazo. Correr al aire libre también supone un aporte extra de oxígeno que favorece el buen funcionamiento del cerebro. Correr al aire libre implica recibir el aporte natural de vitamina D que necesitamos, en la mayoría de los casos.

Por otro lado, salir a correr reduce los dolores de cabeza y las migrañas significativamente gracias a la liberación de tensión y la relajación que conlleva el running.

Un grupo de personas participa en la 45 edición de la maratón de Barcelona. Ajuntament de Barcelona

Principales diferencias entre correr al aire libre o en cinta

Con la finalidad de dar respuestas precisas a la controversia que genera elegir entre correr en cinta o al aire libre, científicos australianos han llevado a cabo una investigación que ha sido publicada en Sports Medicine. En la que se analizan 34 estudios teniendo en cuenta tanto aspectos psicológicos como circunstanciales, y el nivel de rendimiento de los participantes. El estudio determinó que cuando los corredores son más rápidos en la cinta de correr manifiesta una frecuencia cardíaca más elevada y perciben un mayor esfuerzo, en comparación a los runners que realizaron el mismo tipo de entrenamiento en el exterior. Sin embargo, cuando estos mismos corredores disminuían el ritmo, su frecuencia cardiaca y sus niveles de esfuerzo percibido en la cinta fueron más bajos que cuando realizaron la actividad al aire libre.

En muchos casos, los parámetros de rendimiento son similares al correr al aire libre o en cinta. Aunque, los participantes del estudio que corrieron al aire libre mostraron un mayor nivel de resistencia que los que lo hicieron en cinta. La investigación sugiere que las personas perciben una mayor complejidad al correr en cinta, quizá por el autocontrol que implica. Por lo que es frecuente que seleccionen en la máquina velocidades más bajas de las que realmente son capaces de alcanzar.

Otro estudio publicado en la Revista Medicina (Buenos Aires) apunta que el running supone mejorías significativas en la salud cardiorrespiratoria y metabólica, aumenta la calidad del sueño y favorece la pérdida de peso al activar el metabolismo y provocar una la quema de hidratos de carbono y grasas

Referencias

