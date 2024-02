Los beneficios de correr despacio: quema más grasa y ayuda al corazón

El ejercicio físico es fundamental cuando queremos cuidar nuestra salud, tanto física como emocional. El sedentarismo se ha convertido en un problema en nuestra sociedad, en la que muchas personas trabajan sentados y también dedican su tiempo de ocio a actividades que les invitan a seguir así. En España, las horas de luz del día nos invitan a que esa actividad física la hagamos en la calle, lo que aumenta los efectos positivos del ejercicio.

Correr es uno de los ejercicios que podemos hacer al aire libre, disfrutando del paisaje y aprovechando la dificultad que se añade en función de la ruta escogida, los cambios de pendiente o los desniveles del terreno. Esta es una de las actividades más sencillas y por las que primero optan muchas personas que comienzan a entrenar, porque en general, no es necesario contar con material extra, solo con un calzado adecuado y ganas de comenzar a entrenar. Una actividad que puede ser muy gratificante y que no es necesario hacer a máxima potencia para poder disfrutar de sus beneficios.

Los beneficios de correr despacio

Los beneficios de correr despacio. Pixabay/happyveganfit

Los comienzos siempre son un poco más complicados, si nunca antes hemos corrido podemos sentir que nuestro nivel no es suficiente, sin embargo, en el caso de la carrera, nada más lejos de la realidad, pues no es necesario correr a velocidad máxima para poder mejorar nuestra salud.

Correr despacio es ideal para principiantes porque ayuda a prestar atención a esas señales que nos manda nuestro cuerpo y a las que no siempre prestamos atención. Esto, además, puede evitar lesiones indeseadas, que nos provocamos por intentar llevar nuestro cuerpo al límite cuando no existe necesidad. Además, no debemos olvidar la importancia de calentar antes y estirar después.

El running es una actividad que asociamos con sentimientos de libertad, nos permite relajarnos y disfrutar de la experiencia, al hacerlo a una velocidad menor, podemos olvidarnos también del reloj, de intentar superar metas autoimpuestas y sencillamente disfrutar del momento. Los beneficios para nuestra salud mental serán los mismos, liberamos la mente, reducimos el estrés y nos dedicamos unos minutos a nosotros mismos.

Podríamos pensar que las ventajas para nuestra salud física serán menores, pero lo cierto es que cualquier tipo de ejercicio extra es provechoso, por lo que no conviene despreciar este entrenamiento, que aporta los mismos beneficios que otros entrenamientos aeróbicos. En este tipo de entrenamientos, de media o baja intensidad y larga duración, se queman hidratos de carbono y grasas para obtener energía, aumentando el suministro de oxígeno y retrasando la fatiga.

Entrenadora personal ayuda a correr a una mujer. Getty Images

Gracias a este tipo de entrenamiento, se reduce la frecuencia cardiaca basal, lo que mejora la salud cardiovascular, reduce la tensión arterial, mejora la densidad ósea, tonifica los músculos, estiliza la figura y ayuda a quemar grasa. Correr despacio te ayuda a conocer tu cuerpo, reducir el riesgo de lesiones, aumentar la resistencia, gestionar el estrés, conectar con el entorno y, tras un entrenamiento intensivo, favorece la recuperación de músculos y articulaciones.

Tips para comenzar a correr desde cero

Si has decidido que es buena idea comenzar a correr, lo primero es hacerlo. No sirve de nada pensarlo si nunca se pone en práctica, así que el primer consejo si te estás planteando hacer este ejercicio es ¡hazlo!

Como hemos señalado antes, calentar antes y estirar después es esencial, por mucho que nos parezca una pérdida de tiempo (no lo es) o sea una parte del entrenamiento que no se muestra en redes sociales. Escoge el calzado adecuado, selecciona una ruta que te apetezca y, si puedes, busca compañía que haga el entrenamiento más agradable (o una buena lista de reproducción o el pódcast que llevas tiempo queriendo escuchar).

Correr más deprisa no hace que los beneficios para la salud sean mayores, de hecho aumentar la distancia recorrida será una mejor elección a la hora de mejorar. Escoge el ritmo con el que te sientas confortable y disfruta de la experiencia. Recuerda que la hidratación es importante y, tanto si corremos por la calle como si vamos a algún gimnasio a hacerlo, el protector solar es indispensable.

Referencias

Rosenberger, F., Meyer, T., & Kindermann, W. (2005). Running 8000 m fast or slow: Are there differences in energy cost and fat metabolism? Medicine and Science in Sports and Exercise, 37(10), 1789-1793. https://doi.org/10.1249/01.mss.0000176401.92974.81

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.