Cuánto tiempo antes de la exposición al sol hay que aplicar el protector solar en la piel

Wavebreak LTD / GTRES

Desde la semana pasada, se están produciendo temperaturas inusuales para la época del año en la que estamos. De hecho, el sol ha sido el gran protagonista en los últimos días y es probable que continúe siéndolo durante toda esta semana.

Pero, ¿cómo debemos proteger nuestra piel? La exposición solar estimula la producción de vitamina D, por lo que puede contribuir a controlar algunas afecciones crónicas de la piel y generar una sensación de bienestar. No obstante, la exposición a los rayos ultravioleta puede causar efectos negativos en nuestra salud.

¿Cuánto tiempo es necesario?

Entonces, ¿cuántas veces hay que aplicar el protector en la piel? ¿Cuánto tiempo antes de la exposición solar? A nivel general, los expertos aconsejan aplicar el protector o la crema solar, al menos, media hora antes de tomar el sol.

Sin embargo, como recoge la Fundación Piel Sana, no es necesario esperar 30 minutos desde que se aplica el protector hasta la exposición solar. Un equipo de investigadores del Laboratorio de Fotobiología y Dermatología de la Universidad de Málaga (UMA) ha comprobado que cinco minutos son suficientes para que el protector tenga eficacia.

"Queríamos tener la certeza de si era necesario aplicar el fotoprotector media hora antes de exponerse al sol para estar bien protegidos, ya que no siempre es fácil de cumplir en la vida real, por lo que decidimos hacer un estudio de análisis de transmitancia espectral in vitro y de fotografía ultravioleta in vivo", detalla Mª Victoria de Gálvez, dermatóloga de la Universidad de Málaga, centro donde se llevó a cabo el estudio, y miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV).

Así, el estudio evidenció que la absorción de la radiación ultravioleta de la crema protectora fue efectiva desde que se aplicó, aunque se estabilizó a partir del minuto 10.

En cualquier caso, las recomendaciones generales establecen que se debe aplicar un fotoprotector solar adecuado, en función de cada tipo de piel y zona del cuerpo, media hora antes de la exposición solar, siempre con la piel limpia y seca.