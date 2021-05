¿Es peligroso que las articulaciones crujan al moverte?

No es infrecuente que cuando estamos haciendo algo de ejercicio o realizamos un movimiento algo brusco, notemos un crujido o chasquido en alguna articulación. ¿Es algo de lo que debamos preocuparnos?

Tal y como recoge Gizmodo, esos chasquidos que notamos suelen ser músculos, tendones u otras partes del cuerpo que rodean a la articulación moviéndose entre sí. Según el cirujano ortopédico Kim Stearns, es muy habitual notarlo en los hombros, porque es una articulación con muchas partes móviles.

Si estos crujidos se notan cuando se hace ejercicio, es importante calentar antes para evitarlos. Cuando se hace un calentamiento previo, este tipo de movimientos entre articulaciones se suavizan.

Los chasquidos o crujidos, recoge Gizmodo, se llaman crepitaciones articulares, y es más común en personas mayores. Pueden ser signos de osteoartritis, aunque no todas las personas que manifiestan estas crepitaciones tienen artritis. Tal y como explica Michael Stuart, cirujano ortopédico de la prestigiosa Clínica Mayo, el cartílago de nuestras rodillas adquiere una textura más áspera con el tiempo, y el cartílago rugoso hace más ruido al moverse que un cartílago liso.

Lo que no se debe hacer es dejar de hacer ejercicio si notamos chasquidos en las articulaciones. De hecho, Stuart señala que las rodillas estarán más sanas a largo plazo si se tienen músculos fuertes en las piernas, por lo que los ejercicios de rodilla serán más positivos. Esto es aplicable incluso en pacientes con artritis. La Arthritis Foundation dice: "El ejercicio se considera el tratamiento no farmacológico más eficaz para reducir el dolor y mejorar el movimiento en pacientes con osteoartritis".

¿Es malo crujirse los dedos?

Un gesto muy común entre muchas personas es el de crujirse los dedos y los nudillos. En estos casos, lo que suenan son burbujas de aire presentes en el líquido sinovial, un lubricante natural que existe cuando los huesos se juntan entre sí.

No existe consenso acerca de si crujirse los nudillos es malo o inofensivo, aunque se cree que no tiene ningún efecto negativo en la salud. Como recoge Gizmodo, un médico decidió crujirse los nudillos de su mano izquierda durante 50 años, manteniendo su mano derecha como control. No halló ninguna diferencia entre las articulaciones de una y de otra mano.

Cuándo hay que consultar con un médico

Si los chasquidos van acompañados de inflamación o dolor, es necesario consultar a un especialista. Estos dos síntomas, aun sin crujido, son señal de que algo no funciona bien en la articulación.

Las personas que sufren lesiones graves como una rotura del ligamento de la rodilla describen haber sentido un sonido, como un 'pop'. En este caso también hay dolor e hinchazón, por lo que es imprescindible acudir a un médico.