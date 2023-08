Cómo el fitness puede mejorar tu salud mental, según la ciencia

La mayoría de las personas son conocedoras de que el fitness es bueno, ya que ayuda a mejorar el sueño, mantener un peso saludable e incrementar los niveles de energía, entre otros. Sin embargo, es muy posible que desconozcas que, más allá de los beneficios a nivel físico, el ejercicio puede mejorar tu salud mental, sobre todo en aquellos casos en los que se padece de depresión y ansiedad.

Diferentes científicos e investigadores han realizado estudios con el paso de los años para comprobar los efectos que el fitness tiene en las personas que sufren de problemas de ansiedad y depresión, con unos resultados muy esperanzadores. De hecho, en algunos de los casos se ha llegado a determinar que el ejercicio puede ser igual de eficaz, e incluso más, que los medicamentos antidepresivos.

La ciencia respalda al fitness para mejorar la salud mental

La ciencia trabaja desde hace mucho tiempo en tratar de demostrar que el fitness tiene una influencia muy positiva sobre el organismo, y que esta va más allá del terreno físico para ocasionar mejoras en la salud mental. Todo ello vendría motivado por el hecho de que el ejercicio físico incrementa el flujo sanguíneo al cerebro, lo que al mismo tiempo hace que el cuerpo libere endorfinas, un antidepresivo natural del cuerpo, además de liberar serotonina, que es el responsable de mejorar el estado de ánimo.

De las diferentes investigaciones realizadas, se ha podido comprobar como la actividad física es la que tiene unas pruebas de mayor contundencia a la hora de mejorar nuestro bienestar mental, algo que tiene influencia tanto en aquellas personas que no tienen ningún tipo de trastorno diagnosticado como sobre todas aquellas que se encuentran en procesos de recuperación de ansiedad, depresión, TDHA, bipolaridad u otros trastornos psicóticos. No obstante, aunque el fitness tiene una gran relevancia, no significa que el resto de factores de estilo de vida no sean importantes para poder mejorar la salud mental.

Se ha podido demostrar que el ejercicio de baja intensidad es capaz de estimular e incrementar el crecimiento celular, lo que favorece que el cerebro se pueda reestructurar en sentir emociones positivas y alejarse de los pensamientos negativos, además de mejorar la salud y el bienestar general.

Dicho lo anterior, la ciencia demuestra que el fitness puede generar cambios en el cuerpo a través de un impacto directo sobre el cerebro, siendo muy beneficiosos para mejorar el bienestar mental y psicológico. El hecho de que pueda mejorar la salud metabólica, reducir la inflamación o mejorar la hipertensión, entre otros, también tiene su impacto en el cerebro para que se pueda disfrutar de un mayor bienestar.

Por otro lado, también hay que hablar de cómo el fitness puede influir en trastornos mentales graves, en personas que padecen afecciones de mayor gravedad como un trastorno psicótico o bipolar, episodios graves de depresión o esquizofrenia. En este sentido, la ciencia asegura que el ejercicio físico es efectivo en tratamientos a largo plazo.

Esto no quiere decir que esas personas tengan que abandonar su tratamiento para hacer ejercicio físico, pero sí que se ha podido demostrar que la combinación del tratamiento farmacológico o medio con el fitness puede ayudar a reducir los síntomas depresivos y mejorar su calidad de vida, sobre todo si se compara con los resultados que ofrecen los tratamientos antidepresivos clásicos.

Además de estos beneficios, hay que sumar que el fitness mejora la cognición y el funcionamiento del cerebro, lo que provoca que, por ejemplo, en casos de pacientes con trastornos psicóticos, ayude a reducir algunos de sus síntomas como la retirada social, alucinaciones, etcétera.

