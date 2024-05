Sanidad financiará las gafas y lentillas a menores de 18 años: ¿qué problemas de visión suelen darse en estas edades?

Es una de las primeras medidas que la ministra de Sanidad, Mónica García, puso sobre la mesa nada más tomar posesión de la cartera. La financiación de gafas y lentillas debía ser un prioridad para el Sistema Nacional de Salud de España, al igual que la salud bucodental. Así pues, ha puesto a trabajar a su equipo en ello para que desde el próximo año estos gastos corran a cuenta del Gobierno. Se pretende, por tanto, que la fecha en la que esta prestación empiece a funcionar sea en el 2025 y lo hará con dos requisitos: la ayuda será para menores de 18 años en familias que tengan pocos recurso.

Esto hace que los beneficiarios de la ayuda sea muy reducido. Según el Libro Blanco de la Visión, en 2023, el 70% de la población depende del uso de gafas o lentillas, lo que se traduce casi en 30 millones de personas. No obstante, la ministra de Sanidad ha achicado el nicho de la población para familias que no puedan permitirse el gasto elevado que conlleva hacerse con esta corrección y protección visual, sobre todo para los más pequeños. La prevalencia de los defectos visuales está en pleno crecimiento y ya 1 de cada 5 niños en edad escolar tiene miopía, según el Barómetro de la Miopía en España 2023. ¿A qué problemas de vista se enfrentan estos menores?

Ambliopía u ojo vago

Se habla de ambliopía a lo que vulgarmente conocemos como ojo vago. Se produce cuando la visión de un ojo es deficiente porque no se desarrolló correctamente durante la infancia, tal y como señala la Academia Americana de Oftalmología. Esta aparece, a su vez, por problemas refractarios, así como estrabismo que no han recibido tratamiento por no detectarse a tiempo. También puede deberse a problemas de párpados caídos (ptosis palpebral) o aparición de cataratas tempranas.

El método de corrección, más allá de usar gafas, pasa por estimular el ojo débil tapando con un parche el ojo con mejor visión. Esto también puede hacerse mediante unas gotas medicamentosas (atropina) que nublan la visión del ojo bueno creando el efecto del parche. Sin embargo, es una alternativa que puede generar efectos secundarios como la sensibilidad a la luz y la irritación de los ojos. Además, en el caso de tener problemas en los párpados o catarata es posible que tenga el niño tenga que pasar por una intervención quirúrgica.

Estrabismo o desviación ocular

Niño trabaja su ojo débil mientras mantiene el ojo con mejor visión tapado con un parche. Getty Images

El estrabismo es uno de los problemas visuales más frecuentes en niños. Se suele detectar en menores de 1 a 4 años y las causas de su aparición pueden ser variadas. Lo normal es que se produzca por un error refractario o debilidad muscular. Y, es que, el estrabismo es la desalineación de los ojos o desviación ocular en la que los seis músculos que trabajan en el movimiento deben hacerlo a la vez. La debilidad en alguno de estos puede provocar que un ojo tienda a mirar hacia la izquierda cuando el otro lo está haciendo hacia la derecha.

Se trata de un problema de coordinación que también puede estar causada por problemas más graves, como un fallo neurológico. Según la Academia Americana de Oftalmología algunos trastornos que lo generan son: la parálisis cerebral, el síndrome de Down, la hidrocefalia (exceso de líquido en el cerebro), un tumor cerebral o haber nacido prematuramente.

Defectos refractivos: miopía, hipermetropía y astigmatismo

Los defectos refractivos son todavía más comunes y conocidos como el problema visual que más se presente en los seres humanos. Este se produce cuando los rayos de la luz que penetran en el ojo para formar imágenes no enfocan justo en la retina. Esta, por tanto, refracta o bien delante (miopía) o bien detrás (hipermetropía) o bien se dispersan (astigmatismo).

Mientras que la hipermetropía puede desaparecer según crece el niño, la miopía tiende a crecer con el paso de los años. Si el menor presenta signos de visión borrosa, picor de ojos o sensación de tensión y dolores de cabeza ocasionales es primordial sospechar que existe un problema de visión. Una rápida detención por parte de los profesionales sanitarios podría atajar y frenar los problemas crónicos de la salud visual.

Enfrentarse a estas deficiencias en la salud visual, impactará significativamente en la calidad de vida del joven paciente. Por lo que un rápido diagnóstico, un correcto tratamiento en edad temprana y una ayuda económica para llevarlo a cabo en las familias con menos recursos, es lo que el ministerio de Sanidad plantea reforzar con la financiación de gafas y lentillas.

Referencias

Enfermedades y afecciones infantiles. (2023, 26 julio). American Academy Of Ophthalmology. https://www.aao.org/salud-ocular/consejos/enfermedades-y-afecciones-oculares-de-la-ninez

Khazaeni, L. M. (2022, 8 febrero). Estrabismo. Manual MSD Versión Para Profesionales. https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/pediatr%C3%ADa/defectos-y-enfermedades-oculares-en-los-ni%C3%B1os/estrabismo

Ambliopía (ojo perezoso) - Diagnóstico y tratamiento - Mayo Clinic. (2021, 14 agosto). Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/lazy-eye/diagnosis-treatment/drc-20352396

¿Quieres recibir los mejores contenidos para cuidar tu salud y sentirte bien? Apúntate gratis a nuestra nueva newsletter.