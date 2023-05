"No tomar medidas preventivas frente a las pantallas puede derivar en miopía prematura, presbicia o cataratas"

Según la American Academy of Ophthalmology la fatiga ocular relacionada con las pantallas electrónicas afecta a personas de todas las edades. Este cansancio ocular no es distinto al que se puede tener después de leer, escribir o hacer un trabajo que requiera fijar mucho la vista como coser durante largo tiempo, y sus síntomas pueden incluir visión borrosa, ojos secos o que lloran y arden. En muchos casos reducir el tiempo de exposición a las pantallas es casi imposible, sobre todo cuando trabajamos con ellas, pero sí podemos defender nuestra visión de ese desgaste. La doctora Ainhoa de Federico, especialista en Visión natural, nos da las claves.

¿Cuáles son los principales problemas de visión que nos puede ocasionar pasar muchas horas al día frente a pantallas como las de ordenador?Los principales problemas de visión que nos puede ocasionar pasar muchas horas al día frente a pantallas de ordenador son la fatiga ocular, la sequedad de los ojos, la sensación de tener tierra, el lagrimeo, la irritación ocular, el dolor de cabeza, y todos ellos son elementos del llamado Síndrome Visual Informático (SVI). Aparte de las molestias visuales, la sobre exposición a pantallas también puede ocasionar anomalías músculo-esqueléticas, alteración del sueño por la sobre-exposición a la luz artificial led azul con la misma frecuencia, alteración del sistema nervioso y endocrino debido a que el organismo no siga el ciclo de regulación circadiano del día y la noche, e incluso depresión por el conjunto de malos hábitos frente a la pantalla, sobre todo si se combina con una vida sedentaria.

¿Qué síntomas pueden hacernos sospechar que tenemos un problema ocular ocasionado por este exceso de tiempo frente al ordenador?Las consecuencias negativas más habituales del Síndrome Visual Informático (SVI) suelen ser temporales y pueden ser síntomas como visión doble y borrosa, sequedad ocular, ojos rojos, lagrimeo, mareos, náuseas, fotopsias temporales y dolores de cabeza, entre otros. Si no se toman medidas preventivas y correctivas, revisando los hábitos frente a las pantallas, puede derivar en el desarrollo de la miopía de manera prematura u otros problemas visuales como presbicia o incluso degeneración macular o cataratas. También suele resultar en un rendimiento y productividad deficientes.

¿Qué consejos nos darías para cuidar los ojos trabajando ante pantallas? ¿Cómo debemos adecuar nuestro puesto de trabajo, luz de la estancia…?Es relativamente sencillo adecuar el puesto de trabajo y el entorno para evitar y paliar estos síntomas. Una estrategia sencilla es escribir en post-it y pegar en el marco de la pantalla diversos recordatorios de buenos hábitos frente a la pantalla, como por ejemplo: “¡Parpadea!” ya que las pantallas inhiben el pestañeo lo que, entre otros inconvenientes, reseca los ojos y es importante parpadear 20-30 veces por minuto (haz la prueba en medir tus parpadeos espontáneos por minuto y sabrás si debes aumentarlos).



“¡Mira lejos!”, cada 20 minutos es conveniente mirar al menos por 20 segundos a una distancia de 20 pies (unos 6 metros). Puedes parar para mirar unos minutos por una ventana preferiblemente abierta y sin lentes interpuestos para dejar descansar tus ojos, interesándote por los detalles que veas a lo lejos. También recuerda mirar con regularidad lo más lejos que puedas de la pantalla, aunque sean las esquinas más lejanas de la habitación donde estás.



La iluminación ambiente debe ser adecuada, preferiblemente con abundante luz natural proveniente de una ventana, buena luz artificial ambiente y buena luz localizada en el propio puesto. Es importante que estas fuentes de luz no generen reflejos en la pantalla. Es también importante cuidar la postura frente a la pantalla y que esta tenga una altura suficiente para el nivel de los ojos y para que la postura sentada pueda ser lo más erguida, abierta, cómoda y móvil posible.



Es aconsejable tener algún móvil en el espacio periférico, para recordar prestar atención a la visión periférica y no sólamente la central. Si el ambiente es muy seco se puede agregar un humidificador.



Con respecto a la pantalla misma, como fuente de luz led azul durante muchas horas al día, es conveniente comprar un filtro de luz azul para la pantalla e instalar filtros virtuales (como por ejemplo el filtro virtual gratuito f.lux) para que cambie la tonalidad de la coloración de la luz de la pantalla según la hora del día y que no altere al ciclo circadiano (la regulación del organismo con respecto de la luz solar para saber qué hora del día es). Los filtros para la pantalla son preferibles a las gafas para dejar a los ojos funcionar con libertad en condiciones más naturales.



Además es conveniente tomar pausas cada 20-30 minutos, o al menos cada hora para estirarse, beber agua, mirar de lejos o hacer un minuto de palmeo. Si los ojos arden, se pueden hacer salpicados de agua fresca, o aplicar compresas frías, si las molestias persisten, consulta a tu oftalmólogo.



Por supuesto estos consejos específicos en el puesto de trabajo deben combinarse con un estilo de vida equilibrado y saludable en conjunto que incluya ejercicio, una alimentación saludable, sueño de calidad y aprovechar el tiempo libre para hacer actividades al aire libre que contrasten con el tiempo pasado en el trabajo.