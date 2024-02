Gafas o lentillas: ¿cuál es la mejor opción según tus necesidades?

Las personas con problemas de vista tienen que escoger entre llevar gafas graduadas o lentes de contacto. Dos opciones igualmente válidas y que les ayudan a desenvolverse en su día a día, haciendo que puedan ver con mayor claridad y que puedan llevar una vida normal. En España, el Gobierno ha incluido las gafas y lentillas dentro de las prestaciones de la Seguridad Social, aunque todavía no se sabe bien cuándo se implementará ni cómo será en concreto, aunque se espera que sea a lo largo de la legislatura.

Escoger entre ambos elementos no siempre es sencillo, ambas tienen ventajas, aunque también algunas desventajas. Las lentillas son más cómodas a la hora de hacer deporte, pero las gafas protegen del polvo y el viento; las gafas se han convertido en un estupendo complemento para nuestros looks, pero las lentillas nos permiten llevar gafas de sol sin que estas tengan que ser graduadas. Cada una tiene sus pros y sus contras, pero ¿qué opción es mejor según tus necesidades?

Gafas o lentillas, ¿qué opción es la mejor?

El Gobierno de España financiará las gafas y las lentillas. Getty Images

En general no existe una norma para determinar si es mejor el uso de las gafas o las lentillas, salvo en casos muy concretos o con patologías que desaconsejen el uso de las lentes de contacto. En general, las lentillas ofrecen una mayor calidad visual, así como otros beneficios.

Por ejemplo, el campo de visión es mayor porque se coloca directamente sobre el ojo, lo que hace que no sea posible mirar por encima o por los lados, como sucede con las gafas. Tampoco se empañan, ni tienen reflejos, se pueden complementar con gafas de sol y además mantienen el tamaño real de la imagen, algo que no siempre sucede con las gafas, los miopes tienden a ver los objetos más pequeños y los hipermétropes, más grandes. Los miopes ven mejor de cerca con las gafas y en ese caso los hipermétropes prefieren las lentes.

Las gafas graduadas son la opción más tradicional, resultan más cómodas cuando se llevan durante todo el día y son más sencillas de poner y quitar. No resecan los ojos y pueden proporcionar cierta protección frente a algunos factores medioambientales, son más económicas a largo plazo y para muchas personas son el complemento perfecto para sus looks, porque además de ayudar a corregir la vista pueden emplearse como un detalle extra para completar el look.

Por otra parte, ponerse y quitarse las lentillas puede ser un poco complicado, llevarlas puestas puede causar una mayor sequedad, además, es importante respetar las normas a la hora de llevarlas, tanto de higiene para ponerlas y quitarlas, como las horas de uso o evitar llevarlas para dormir o nadar. Existen también desventajas en el uso de las gafas, por ejemplo a la hora de hacer deporte no son lo más confortable, tienden a mancharse, empeñarse, rallarse y tampoco es raro perderlas, olvidando dónde las hemos dejado.

¿Gafas o lentillas? Janis Litavnieks / Istock

No existe una norma concreta a la hora de escoger entre el uso de gafas, que suele ser la opción más inmediata, o el de lentillas, dependerá de cómo queramos vernos o de cuál sea la mejor opción en cada momento. En general, las lentillas tienden a usarse en periodos más cortos de tiempo y las gafas cuando queremos descansar la vista, pero lo mejor es siempre dejarse aconsejar por el oftalmólogo o el profesional de nuestra confianza.

Consejos para el uso de lentillas

Así como no hay dudas de que la mejor manera de usar las gafas es colocarlas limpias y en su sitio, cuando se comienzan a usar lentes de contacto, la cosa cambia. Es imprescindible seguir las instrucciones de uso, no llevarlas más tiempo del recomendado, por cuestiones de salud. También es clave la higiene a la hora de manipular las lentillas, lavándonos las manos y secándolas con una toalla que no deje pelusas.

No laves nunca las lentillas con agua del grifo, ni las limpies con saliva, si usas lentillas mensuales o quincenales, recuerda que mantenerlas limpias es clave, empleando el líquido adecuado; limpia también el estuche. Es buena idea ponerlas siempre en el mismo orden, para evitar equivocarnos de ojo, sobre todo si tenemos diferente graduación. Si vas a ponerte crema o a usar maquillaje, se recomienda ponerse las lentillas antes, y para desmaquillarse, primero quita las lentillas.

Referencias

Office of the Commissioner. (2019, 5 junio). Cuidado de los lentes de contacto [Contact Lens care]. U.S. Food and Drug Administration. https://www.fda.gov/consumers/free-publications-women/cuidado-de-los-lentes-de-contacto-contact-lens-care

