Los niños con ojo vago tienen más riesgo de enfermedad grave en la edad adulta

Un 4% de los niños españoles padece ambliopía, una condición conocida popularmente como ojo vago. Afortunadamente, el tratamiento temprano funciona bien y suele prevenir que los problemas de visión se prolonguen en el largo plazo. No obstante, podría haber más de lo que parece detrás de esta patología.

Y es que un nuevo estudio publicado en eClinicalMedicine ha encontrado que padecer esta enfermedad en la infancia aumenta el riesgo de padecer varias enfermedades serias.

Hasta un 16% más riesgo de obesidad

Este es el resultado del análisis de los datos de 126.000 pacientes de entre 40 y 69 años. Dentro de ellos, 3.338 habían padecido la patología en la infancia y un 82,2% de ese subgrupo la seguía padeciendo en la edad adulta.

Aquellos que habían tenido ambliopía en la infancia tenían un 29% más de probabilidades de tener diabetes como adultos, un 25% más de riesgo de sufrir hipertensión arterial, y un 16% más de riesgo de ser obesos.

Más preocupantemente, el ojo vago durante la infancia y posterior se asoció en esta cohorte a un riesgo incrementado de sufrir infarto de miocardio y a una mortalidad en general aumentada.

Claves para detectar la ambliopía

Hay que destacar, de todos modos, que no existen pruebas de una relación causal entre ambos fenómenos, y que por su método de análisis estadístico este trabajo tampoco puede proporcionarlas. Aún así, los autores hipotetizan que la ambliopía podría tener una naturaleza más sistémica que local, en base a observaciones realizadas en las retinas de personas afectadas por este problema.

Sea como sea, parece que sí esta claro que padecer la condición indica un mayor riesgo cardiovascular durante la edad adulta. Por ello, detectarla a tiempo puede ser útil a la hora de vigilar de manera especial a estos pacientes, de acuerdo con sus mayores probabilidades de padecer patologías cardiovasculares graves.

Con todo, la ambliopía puede ser difícil de detectar, especialmente durante las primeras etapas de la vida. Gestos como el entrecerrado de los ojos para enfocar, cerrar uno de los ojos o inclinar la cabeza pueden ser significativos, así como una peor percepción de la profundidad.

Referencias

Siegfried Karl Wagner, Vasiliki Bountziouka, Pirro Hysi, Jgnoo Sangeeta Rahi. Associations between unilateral amblyopia in childhood and cardiometabolic disorders in adult life: a cross-sectional and longitudinal analysis of the UK Biobank. eClinicalMedicine (2024). DOI: https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2024.102493

