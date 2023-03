La causa de ceguera evitable más frecuente del mundo y que se ceba con los mayores de 65 años

"¿Cataratas? Eso no es nada, es como una manchita que se te pone delante, te la operan y ya está, bueno, te la operan si quieres…".

SALVADOR GARCÍA-DELPECH Co-Director médico Clínica Aiken

Fundación Aiken. Valencia.

Esa es la frase que me dijo un amigo el otro día, uno de esos amigos/cuñados que todos tenemos y que acostumbran a rellenar cualquier espacio silencioso que estés disfrutando mientras tomas una cerveza al calorcito del sol de una terraza. Y esa es la frase que me ha hecho pensar que quizás tenía que escribir algo sobre este tema.

Más del 80% de la cirugía en oftalmología

Al fin y al cabo, la catarata supone en estos momentos más del 80% de la cirugía realizada en cualquier servicio de oftalmología, pero no sólo eso, es la causa más frecuente de ceguera evitable en el mundo, casi nada!.

¿Y qué es exactamente?. Dentro del ojo tenemos una lente que se llama cristalino, como su nombre indica esa lente es totalmente transparente, cristalina, pero hay razones que pueden hacer que se vaya enturbiando hasta llegar incluso a opacificarse y no dejar que la luz pase dentro del ojo. La causa más frecuente podemos decir que es la edad, por eso se calcula que en los países industrializados, por encima de los 65 años, prácticamente casi todas las personas tienen algún grado de opacificación del cristalino, de catarata. Hay otras causas, como tóxicas, medicamentosas, por efecto de radiaciones o de traumatismos, e incluso hay casos de cataratas congénitas, presentes al nacer.

¿Cómo se tratan?

¿Cómo se tratan? Quirúrgicamente, operándolas, quitando ese cristalino que se ha opacificado. No dudéis que se han intentado todas las opciones posibles, vitaminas, gotas, lentes especiales, … pero por desgracia nada ha sido efectivo, actualmente la única opción es quirúrgica y por eso, con el aumento de la esperanza de vida, se van a ir acumulando pacientes pendientes de ser operados en las listas de espera de los hospitales. La operación es muy precisa, se puede utilizar actualmente el láser de femtosegundo en combinación con sistemas de ultrasonidos y todos los avances que se han ido consiguiendo hacen que podamos operar las cataratas antes, en las fases iniciales, obteniendo así un mejor resultado y una mayor seguridad.

Ya te lo habrás preguntado, si se operan quitando el cristalino “turbio”, ¿hemos de reemplazar esa lente por otra? Pues sí, si no lo hiciéramos habría que añadir unos cristales en gafa muy muy gruesos, de unas 14 dioptrías de media, por lo que lo mejor es, en el momento en el que quitamos la catarata, la sustituiremos por una lente nueva, e incluso podemos utilizar unas lentes especiales, que adaptadas de manera personalizada a cada paciente, pueden quitar la dependencia de las gafas a todas las distancias, nosotros en nuestra clínica, en Aiken, realizamos esta técnica por que os hagáis una idea, al menos en 10-15 pacientes cada semana y así de paso que se quitan las cataratas, se quitan las gafas.

¿Qué pasa si no me opero?

Si lo piensas, una vez entendido de qué estamos hablando, tiene poco sentido no operarse, la catarata es un proceso que va a ir poco a poco a peor, cuando empieza a enturbiarse la lente vamos a ir perdiendo agudeza visual, pero también tendremos más destellos luminosos, necesitaremos más luz externa para poder ver, será más fácil que nos deslumbremos, … pues bien, todos estos problemas, mientras no nos operemos, van a ir a peor, en sí no tiene ningún sentido.

Además, en algunos casos, el aumento de turbidez va a ir unido a un aumento del volumen del cristalino, por lo que, al ocupar más espacio, puede que suba la tensión del ojo y en ciertos pacientes esto puede ser un problema importante.

Hay algún tipo de catarata en el que aparece lo que se llama “síndrome pseudoexfoliativo”, la superficie del cristalino se va a ir “descamando” y esas pequeñas escamas producen

lesiones en diversas estructuras del ojo y multiplicar el número de complicaciones en la cirugía por 6 veces e incluso, una vez más, pueden subir la tensión del ojo.

Además, el aumento de la turbidez casi siempre implica un aumento de la densidad, y produce un efecto de miopía, la llamada “miopía de índice”, por lo que si decidimos no operarnos e ir cambiando las gafas, para poder ver bien las tendremos que cambiar cada pocos meses.

Así que ¿qué sentido tiene decidir no operarse? Seguro que mi amigo, el amigo/cuñado, me diría que es que las cataratas, aunque se operen, vuelven a salir, pero la verdad es que una vez más se equivoca, las cataratas no vuelven a salir, sí que la cápsula que sujeta la lente que ponemos dentro del ojo suele opacificarse con el tiempo, pero esta vez no se ha de operar como tal, simplemente con un láser YAG se puede corregir en la consulta, es lo que la gente llama “limpiar la lente”.

¿Qué quieres que te diga? Piénsalo tú mismo, si tienes cataratas, si las tiene algún familiar tuyo, no tiene mucho sentido no operarse, bueno, obviamente a no ser que el médico oftalmólogo que te conoce, que te ha explorado, que sabe bien de tu caso en particular, te diga que no te operes. Haz caso por supuesto de tu médico oftalmólogo, pero casi te diría que de nadie más.

Un saludo, nos vemos en el próximo artículo y recuerda: tus ojos, tu vista, son verdaderamente muy valiosos, cuidémoslos juntos.