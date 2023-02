¿Es malo rascarse los ojos? Esta es la realidad

Pero bueno. ¡Me parece increíble!... lo he vuelto a hacer, me acabo de frotar los ojos. Vale, es cierto que llevo un buen rato delante del ordenador y empiezo a notarlos como cansados, pero no es justificación, ¡si precisamente estoy escribiendo sobre este tema!.

SALVADOR GARCÍA-DELPECH Co-Director médico Clínica Aiken

Fundación Aiken. Valencia.

¿Por qué lo hacemos?

¿Por qué lo hacemos? Nos rascamos los ojos porque encontramos un cierto alivio al hacerlo, alivio porque al frotarlos provocamos un aumento del lagrimeo, y si hay algo que moleste es tener el ojo seco.

Por ejemplo, cuando miramos la pantalla de un ordenador, reducimos la frecuencia de parpadeo a una tercera parte de lo normal, eso hace que el ojo quede más expuesto y la película lagrimal que lo cubre se evapore con más rapidez, de manera que el ojo se seca.

Al frotarlo activamos la glándula lagrimal y el ojo se humedece de nuevo, encontrando una mejoría. Lo mismo pasa al levantarnos por la mañana, mientras dormimos el ojo deja de segregar lágrima, así que nos vamos a levantar con una sensación molesta de sequedad ocular. Pero es más, si lo hacemos con fuerza, puede que al presionar el ojo actuemos sobre la musculatura ocular y activemos un reflejo muy curioso, el "oculo-cardiaco", consiste en que al activarse baja la frecuencia cardiaca, y eso nos da sensación de tranquilidad. Así que ¿cómo resistirse a unas sensaciones tan placenteras?

Pero recuerdo perfectamente que mi madre me decía que "los ojos había que restregárselos con los codos", y creedme, mi madre sabía mucho, seguro que tenía razón.

¿Qué puede llegar a pasar si me froto los ojos?

¿Qué puede llegar a pasar si me froto los ojos? Vayamos poco a poco, de menos a más.

Lo primero que pasa es que seguramente las manos o los dedos no los tendremos limpios, así que tocarse los ojos puede ser una fuente de contagio, de infecciones, desde conjuntivitis a infecciones más importantes que pueden hacernos perder incluso la visión.

El descubrimiento de un oftalmólogo del Covid

El doctor chino Li Wenliang, uno de los médicos que advirtió sobre el coronavirus y fue silenciado por la policía. WEIBO

Además el ojo es una conocida puerta de entrada para los microorganismos como bacterias o virus, recordad cómo en diciembre del 2019 Li Wenliang, un oftalmólogo del hospital central de Wuhan, trató de avisar a sus compañeros de la existencia de un nuevo virus sin éxito, falleció el 7 de febrero de Covid y un mes después nos confinábamos en España. Pues bien, el hecho de que fuera un oftalmólogo el primero que detectó la enfermedad y uno de los primeros en infectarse nos hizo saber que el virus SARS-CoV-2 se podía transmitir a través de la lágrima, tocarse los ojos no era una buena idea en tiempos del Covid.

La conjuntivitis y el ojo seco también pueden ser síntomas primarios de coronavirus. ARCHIVO / CNOO

Muchas veces la sequedad que hemos comentado va a darnos una sensación de cuerpo extraño, pero otras veces esa sensación se corresponde de verdad con algo que nos haya podido entrar en los ojos, desde una pestaña a un grano de arena o similar. Si lo que hacemos es frotarnos los ojos, puede que consigamos hacernos heridas, lo que solemos llamar erosiones o úlceras, y os aseguro que una úlcera en la córnea, la capa más externa del ojo y a su vez el tejido con más sensibilidad de todo el cuerpo humano, no es algo que se olvide fácilmente, el dolor puede llegar a ser invalidante y las complicaciones posteriores francamente desastrosas.

El queratocono, una rara enfermedad

El queratocono es una rara enfermedad, un estudio reciente, del 2019, publicado en la revista de la Academia Americana de Oftalmología sobre 11.529 ojos con esa enfermedad habla de una incidencia de 86 personas de cada 100 000. Se trata de una enfermedad progresiva, bilateral, que dificulta la vida diaria y que puede acabar con una gran pérdida de visión que puede llegar a requerir la realización de un trasplante de córnea (en España hay una asociación de pacientes afectados de queratocono). ¿sabéis cuál es el factor causante más claramente relacionado con esta enfermedad? …efectivamente, el repetido rascado de los ojos, muchas veces relacionado con conjuntivitis alérgicas, puede parecerte increíble, pero es así.

Frotar los ojos aumenta la presión intraocular, esto dicho así y pensando en que es un hecho puntual, no parece muy importante, pero recordad que la enfermedad que más frecuentemente se relaciona con el aumento de presión intraocular es el glaucoma, bien llamado "la ceguera silenciosa", eso sí que son palabras mayores.

Riesgo de complicaciones graves tras una operación

Si has sido recientemente operado de los ojos, habrás visto que prácticamente siempre decimos que no hay que rascarse los ojos, si lo haces pocos días tras una intervención quirúrgica ocular puede conllevar graves complicaciones.

No es muy frecuente, pero en ciertas condiciones puede que incluso podamos hablar de que se provoque un desprendimiento de retina, una enfermedad grave que requiere una intervención quirúrgica para intentar detener el daño que produce en la visión y cuyo pronóstico no suele ser muy bueno, la verdad.

Bueno, no sé si hace falta que siga, quizás seas una de esas personas que piensa que no es tan importante, quizás pienses que tú te has frotado los ojos un montón de veces y no te ha pasado nada, pero no te engañes, ese es el mismo argumento que se utilizaba para cosas como el ir en moto sin casco, en coche sin cinturón de seguridad o fumar por ejemplo y creo que hoy en día todos tenemos claro que son riesgos que no vale la pena asumir.

En cualquier caso, si todavía no estás convencido de que no te has de restregar los ojos, piensa que cada vez que lo haces también vas a contribuir a aumentar la arrugas de expresión, esas pequeñas arrugas que les van diciendo a los demás la edad que tienes, quizá esto sí que sea definitivo para tomarlo en serio ¿no te parece?.

¿Cómo? ¿Qué te queda una duda? ¿Que por qué cuando te frotas los ojos fuerte ves como unas lucecitas?... eso, si te parece, lo veremos más despacio en otro artículo, que tanto rato delante del ordenador estoy empezando a notar molestias y visto lo visto prefiero descansar un poco antes que frotarme los ojos. Un saludo, nos vemos en el próximo artículo.