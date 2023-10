El presidente de la Fundación Internacional de Artrosis pide hacer todo "lo que haga falta" para apartar al cigarrillo

El presidente de la Fundación Internacional de la Artrosis (OAFI) y de la Asociación Española con la Osteoporosis y la Artrosis (AECOSAR), Josep Vergés, ha pedido que se haga todo "lo que haga falta" para apartar el cigarrillo de combustión, incluido ofrecer productos de nicotina de riesgo modificado, "menos tóxicos" que fumar, a quienes no logran dejarlo.

Así se ha expresado Vergés en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la 7ª edición del Congreso Internacional de Pacientes con Artrosis, que se ha venido celebrando hasta este viernes en el Auditorio AXA (Barcelona), y en el que han puesto encima de la mesa que en 2050 la artrosis afectará al 95,1 por ciento de la población mundial.

La artrosis y la osteoporosis en relación al tabaco

El especialista explicó que se "habla poco de la artrosis y la osteoporosis en relación con el tabaco", de la que en esta edición el congreso científico contó con una mesa específica. "Sabemos que es malo, muy malo. El paciente que es fumador se perjudica los huesos y las articulaciones, tiene una percepción del dolor superior y duerme peor", explicó.

Josep Vergés, presidente de la Fundación Internacional de la Artrosis (OAFI). AECOSAR

"No hay ningún producto que ponga que te vas a morir en la etiqueta y que la gente continúe comprando. Es una cosa increíble. Se sabe muy bien que el tabaco es altamente nocivo y mucha gente sigue fumando", lamentó.

En ese sentido, Vergés defendió que los médicos deben "ayudar a que se deje de fumar" haciendo "lo que haga falta": "informarles, casos prácticos y todas las prácticas" posibles.

9 millones de personas que fuman en España

"La realidad es que en el mundo hay 1.000 millones de personas que fuman, seguramente más; en España 9 millones oficialmente, que creo que es más, y muchos de ellos siguen fumando pese a que les perjudica en todos los ámbitos, desde el pulmonar a la vejiga, provoca cáncer bucal, etc. La pregunta es: ¿qué hacemos con esta gente, miramos a otro lado?", incidió.

A los que "no van a dejar de fumar", "los que lo han intentado pero recaen y que, por tanto, va a continuar perjudicándose estas enfermedades, ¿se les puede ofrecer alguna alternativa?". Pues en estos casos de grandes fumadores considera Vergés que "el tabaco por calentamiento que la FDA norteamericana califica de menos tóxico que el de combustión, porque no genera humo" o el cigarrillo electrónico, según impulsa el sistema de salud público de Reino Unido, pueden ser opciones "razonables" frente a simplemente dejar que sigan consumiendo tabaco de combustión.

Dejar de fumar provoca beneficios inmediatos en nuestra salud iStockphoto

El doctor dijo que la conferencia de las partes del tabaco (COP10) que se va a realizar este mes de noviembre en Panamá "sería un buen sitio para ver qué está pasando" y emerger con una serie de recomendaciones claras.

Parches, pastillas, hipnosis...

"Toca hacer todo lo posible; prevención, valorizar a los que han dejado de fumar, parches, pastillas, hipnosis y si ello falla, cualquier otra alternativa", explicó, porque además la adicción al tabaco convencional genera "un gran gasto" social y sanitario.

"¿Es ideal, claro que no es ideal. Pero cuando te viene una persona y te dice: me siento fatal, no duermo; habría que ser un poco más abierto de mente. Discutirlo o hablarlo, sentémonos, veamos la ciencia y ayudemos a la gente. Es así como funciona un gran sistema sanitario. Debemos ser más humanos y ponernos en la piel del que tiene el problema, porque el problema de un paciente es un problema mío también", concluyó.

Por eso, remarcó, crearon la fundación, para poner al paciente en el centro de la solución y porque son conscientes de que en muchos lugares la atención médica no tiene la capacidad para atender de manera apropiada.

Es por eso también, avanzó, que la fundación está creando un programa con material audiovisual y recomendaciones para abordar la artrosis, cómo mejorar sus síntomas o cómo combatir el dolor y que están intentando encajar a través del sistema nacional de salud, con la idea de empezar por lugares como Comunidad de Madrid, Cataluña, Andalucía o Canarias.