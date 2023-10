Una mujer que escuchaba "chasquidos, golpes y crujidos incesantes" tenía una araña en su oído

Liyin Weng y Tengchin Wang/New England Journal of Medicine

Los médicos en Taiwán han detallado el perturbador hallazgo de una araña en el oído de una mujer de 64 años. El arácnido se había alojado en el canal auditivo durante al menos cuatro días, incluso pasó por una muda mientras se encontraba allí. Afortunadamente, los médicos lograron eliminarlo sin problemas, pero no antes de tomar una instantánea del intruso. Este caso fue publicado este miércoles en el prestigioso New England Journal of Medicine.

La paciente, cuya identidad no ha sido revelada, acudió a una clínica de otorrinolaringología en Taiwán debido a sonidos extraños en su oído izquierdo que había estado experimentando durante varios días, según ha publicado el weblog Gizmodo. Estos sonidos se describieron como "golpes, chasquidos y crujidos incesantes", lo que le había impedido dormir adecuadamente. Además, recordó haber sentido la "sensación de una criatura moviéndose dentro de su oído izquierdo" el primer día que comenzaron los síntomas. Al examinarla, los médicos confirmaron sus sospechas al encontrar una pequeña araña realizando sus actividades en el canal auditivo.

Aunque pueda parecer un incidente extraño, la presencia de insectos y arácnidos en los oídos no es del todo infrecuente en la medicina. Aunque no hay datos precisos sobre la frecuencia de estos casos, los médicos suelen encontrarse con situaciones similares. El otorrinolaringólogo Benjamin McGrew, de la Universidad de Alabama en Birmingham, informó en 2018 que su clínica atendía entre cuatro y cinco casos de este tipo cada año.

Sin embargo, lo que hizo que este caso en particular fuera excepcional, según el autor del estudio, Tengchin Wang, no fue solo la presencia del arácnido, sino lo que dejó atrás. "No hemos visto una [araña] con su exoesqueleto mudado en el oído al mismo tiempo", comentó Wang.

Aunque la idea de tener un insecto en el oído puede resultar aterradora, en general, no suele suponer un problema médico grave. No obstante, es fundamental eliminarlos lo más rápido posible para prevenir posibles daños al oído o infecciones.

En el caso de esta mujer, los médicos utilizaron una cánula de succión a través de un otoscopio para retirar la araña y su exoesqueleto. El paciente pudo regresar a su hogar sin complicaciones, felizmente.

Si alguna vez te enfrentas a una situación similar, es importante recordar que no debes entrar en pánico. No se recomienda intentar expulsar al insecto por ti mismo introduciendo objetos, como algodón, ya que esto podría empujar al intruso más profundamente en el oído, lo que aumentaría el riesgo de dañar el tímpano.

En algunas ocasiones, se utiliza aceite para asfixiar al insecto antes de intentar retirarlo, pero esta técnica no se aconseja si se sospecha que existe algún daño en el tímpano.

En cualquier caso, se recomienda consultar a un otorrinolaringólogo lo antes posible para asegurarse de que el oído no haya sufrido daños y esté libre de residuos. Como destacó el Dr. Wang, "lo mejor es encontrar un otorrinolaringólogo que pueda ayudar; si no, no te toques el oído por ti mismo".

