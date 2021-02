Ser o no ser, radical

En los últimos tiempos la palabra radical está más de moda en las noticias que Hassel y si juntas los dos, eres trending topic. Aunque no soy partidaria de dar voz a la RAE por el arcaísmo y machismo que emana, me remito al significado que describen de la palabra. Radical es lo que viene de la raíz, que afecta a la parte fundamental de una cosa de manera total. Es decir, nada que ver con la violencia.

También puede ser: partidario de reformas extremas, tajante, intransigente. Y aquí añado, defender ideas radicales consiste en ir a la raíz de los problemas para erradicarlos, pero eso no significa que deba hacerse con violencia. Conclusión: ser radical no es ser violento y se puede ser violento sin ser radical. De nuevo volvemos a corromper el lenguaje en función de nuestros intereses.

Uno de los mantras del lenguaje es que no es inocente, lejos de serlo, puede ser racista, elitista, manipulador y también transformador, enriquecedor y revolucionario. Cuando decimos expresiones como ‘eres una verdulera’ o ‘menuda zorra estás hecha’, estamos denigrando, en este caso a la mujer. Y si decimos ‘arréglate que pareces una gitana’ o hablamos del ‘dinero negro’, que es el ilegal y si se blanquea se vuelve legal, el lenguaje es racista.

Así que cuando usamos la palabra radical equiparándola a violencia solo para aludir a determinados conceptos como el feminismo o la extrema izquierda no es casualidad. Seamos conscientes de cómo hablamos porque sabremos cómo somos. Yo no soy violenta, pero sí soy radical en la defensa de los derechos humanos. Yo no respeto todo ni a todos si las opiniones vienen de los intolerantes. Así que no me corrompan la palabra porque me opongo radicalmente.