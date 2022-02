Hoy arranca la semana del arte, esa en la que artistas, galeristas, comisarios y comisarias, coleccionistas, instituciones culturales y amantes del arte en general se dan cita en las diferentes ferias de la capital. Pero, un año más, artas del arte. Sí, sin hache, como sí, sin paridad.

Un año más, una de las ferias que más apuestan por la presencia de mujeres artistas y galeristas es JUSTMAD, y son muchas las que tienen lugar. Un proyecto de arte emergente que lleva ya 13 años en la capital y que está dirigido por Semíramis González. La comisaria de arte especializada en género ha colaborado en el Estudio sobre desigualdad de género en el sistema del arte en España, que arroja datos reveladores.

"Mientras en las ferias de arte y en las instituciones no se exija la paridad, no existirá igualdad"

Las mujeres sólo representan el 27% del catálogo de las galerías, sus trabajos valen menos y se tiende a comprar obra de ellos porque es más rentable. Solo un 4,9% de las mujeres artistas ingresa más de 30.000 euros al año. El 65,1% de ellas asegura que su facturación por actividades artísticas supone menos del 20% de sus ingresos totales. Casi el 88% de las mujeres coloca sus obras por debajo de los 1.000 euros, mientras que entre los hombres se reduce al 71%.

A menos obra expuesta menos cotización. Mientras en las ferias de arte y en las instituciones no se exija la paridad, no existirá igualdad. Dos ciclos al año de exposiciones dedicadas a mujeres para conseguir titulares en prensa no equilibran la balanza. La francesa Louise Bourgeois, hoy día entre los diez artistas más vendidos del mundo, dijo: “A veces es necesaria la confrontación y eso me gusta”. Tuvo su primera exposición a los 80 años sin llegar a ser consciente de su éxito. Confrontemos antes de que sea tarde.