La economía se hunde, las UCI colapsan y cada día mueren 800 personas que sus familiares no pueden ni despedir. Les suplico –quién soy yo para ordenar– que firmen una tregua de dos meses y tiren a la basura ideologías, intereses personales, egos y medallitas. Ya habrá tiempo para volver a su juego preferido, el ‘y tú más’. Se les paga y elige para gobernar por la gente, no para ustedes. Únanse y provoquen orgullo. Den la talla, no vergüenza.