¿Otra vez el paciente de cáncer en segundo plano?

Sabíamos por la comunidad científica internacional que la segunda ola de la Covid-19 llegaría más pronto que tarde y aquí está. En la primera, el cáncer quedó relegado, con consecuencias que ya estamos viendo, por atender una emergencia que nos cogió a todos desprevenidos. Para esta segunda ola estábamos avisados y no podemos permitir que vuelva a ocurrir lo mismo con los enfermos de cáncer.

No haber previsto los recursos económicos y los profesionales sanitarios, que ya vimos que eran absolutamente necesarios, significa que, con la llegada de esta ola, tendremos que volver a dejar de lado la atención de otras enfermedades. Esto va a implicar volver a aplazamientos de pruebas y tratamientos, a las cancelaciones de cirugías, a la reducción de los cuidados paliativos o a la paralización de los programas de cribado. En suma, volver a tener a los pacientes de patologías tan graves como el cáncer en una situación de riesgo adicional.

"Después de la Covid, el cáncer seguirá presente"

Por desgracia, esta pandemia nos ha enfrentado a una dura realidad: tenemos unos sanitarios que están entre los mejores del mundo, pero ya no el mejor sistema sanitario. Para solucionar esta situación son absolutamente necesarios voluntad política, mayores recursos económicos y más profesionales. No deberíamos tener que decidir en ningún caso qué patologías atendemos con urgencia y cuáles quedan relegadas a pesar de su gravedad. Y, por supuesto, no podemos tener saturados centros asistenciales y al personal sanitario porque no se disponga de los recursos necesarios.

La petición es clara. A todos los políticos: destinen los recursos necesarios para hacer frente tanto a la Covid como a esa otra pandemia silenciosa que es el cáncer. No deben priorizar una sobre la otra. En España hay casi 775.000 diagnosticados de cáncer y es ya uno de los principales problemas sociosanitarios a los que nos enfrentamos. Después de la Covid, el cáncer seguirá presente, con más virulencia si cabe, si no atajamos las consecuencias sanitarias y sociales de esta pandemia.