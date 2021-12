Hacer un escudo frente al odio

Quienes me acompañáis con vuestra lectura en esta nueva experiencia que es para mí escribir semanalmente un artículo de opinión, sabéis que siempre trato de criticar desde una perspectiva constructiva. Pero hoy me está costando una barbaridad. No tanto porque esté en contra de una decisión, que también; sino porque soy incapaz de entender a quién beneficia esa decisión.

Soy un varón, blanco y heterosexual. Nunca he sufrido ningún tipo de discriminación por ninguna de esas tres cosas. Sin embargo, en este país sigue habiendo quienes señalan, agreden o llegan a matar por no aceptar los derechos de igualdad de la mujer, la libertad de amar a quien quieras. La discriminación no es un fenómeno pasado, todo lo contrario.

Por eso impulsamos leyes contra la discriminación por cuales quieran sean los motivos. Porque una sociedad no es libre ni justa siempre que haya una sola persona que sea discriminada. Leyes que tienen encomendada la función de escudo frente al odio.

La extrema derecha se coordina con la derecha tradicional para frenar derechos

Querer recortar derechos LGTB o derechos y libertades de las mujeres solo busca volver a llevar a la sociedad al punto de desequilibrio y de injusticia del que nos desprendimos hace ya años. Mientras Chile avanza en el reconocimiento de nuevas libertades y nuevos derechos LGTB, la extrema derecha se coordina con la derecha tradicional para frenar y retorcer estos mismos derechos. Y digo se coordina, no negocia. Porque para la derecha los derechos de las personas no son inviolables. Es lo que tiene no haber impulsado nunca el reconocimiento de ningún nuevo derecho o libertad.

Ayuso sabe que tiene una alternativa. La oposición está dispuesta a facilitar la aprobación de los Presupuestos siempre que la ultraderecha quede fuera. Ayuso sabe que no necesita a Vox para sacar estos Presupuestos, pero aun así persiste. Y lo hace presa de sus palabras y de sus fobias hacia la izquierda. Eso o que, por el contrario, se siente cómoda pactando con quienes deliberadamente buscan acabar con los derechos y libertades de quienes no somos como ellos.