Ayuso reitera que reformará las leyes LGTBI pero no las derogará y la oposición advierte que frenará el "retroceso"

Las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid han sido este jueves las principales protagonistas de la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid. La activación, el viernes pasado, de la propuesta de ley de Igualdad de Vox que pide la derogación de las dos regulaciones aprobadas en 2016 ha desatado todas las alarmas en la oposición, que pide al PP que se sume al rechazo de esta iniciativa y que no haga ningún cambio sobre ambos textos.

Mónica García, portavoz de Más Madrid, ha asegurado durante su intervención en el pleno que la reforma o derogación de las leyes LGTBI no solo afectaría a este colectivo, sino que acabaría menoscabando los derechos del resto de la población. "Es poner en peligro un cachito del mejor espíritu de Madrid: el de la libertad, el de la diversidad y el del orgullo", ha asegurado la también jefa de la oposición.

García le ha advertido a Isabel Díaz Ayuso y a su Gobierno que Más Madrid se opondrá a las modificaciones de esta ley en cuantas instancias pueda. "Vamos a frenar su retroceso casposo por tierra, mar y aire", ha señalado la portavoz. "La libertad no se puede ni mutilar ni derogar, porque la diversidad no se puede ni mutilar ni derogar, porque la igualdad no se puede ni mutilar ni derogar y porque el amor no se puede ni mutilar ni derogar", ha insistido la portavoz progresista.

Durante su respuesta, la presidenta autonómica ha reiterado que su intención no es derogar las leyes LGTBI autonómicas, pero sí ha insistido en que en la hoja de ruta de su Gobierno cabe la reforma de las mismas. Unos cambios, ha asegurado, que supondrán "mejoras en los textos". "No vamos a derogar ninguna ley LGTBI... no van a tener motivos para ir a las pancartas como tanto les gusta", ha dicho la líder del Ejecutivo dirigiéndose al portavoz adjunto del PSOE, Jesús Celada.

El parlamentario socialista había criticado durante su turno de palabra el pacto presupuestario que cerraron PP y Vox la semana pasada. Del documento quedaron fuera las leyes LGTBI, pero para Celada esta era una forma que tenían las formaciones de "jugar al despiste" que dejaba patente que la modificación de estas normas se pretendía hacer con "letra pequeña".

"Dejen de colectivizar a homosexuales y transexuales porque no vamos a derogar ninguna de estas leyes", ha subrayado Díaz Ayuso, que ha tildado de "movimiento reaccionario" a quienes se oponen a la modificación de leyes con mayorías parlamentarias, como es el caso. "Estamos en democracia y estos parlamentarios tenemos todo el derecho del mundo a reformar leyes, a derogarlas y a seguir con nuestras mayorías parlamentarias trabajando como consideremos que es mejor", ha señalado la presidenta.