Algunos políticos de toda España parecen tener la letra del tradicional chotis de Agustín de Lara grabada a fuego en la piel y echan a Madrid la culpa de todo.

En los peores momentos de la pandemia a los madrileños nos acusaban de ser irresponsables, de ir a otras comunidades a llevarles el virus. Algunos presidentes llegaron a decir que éramos una "bomba vírica" y otros a responsabilizarnos del 80% de los casos de su comunidad. Contra Madrid todo vale, como si hacer campaña política contra esta comunidad sumara puntos. Eso sí, ya no se nos ataca por los datos de contagio, puesto que, desgraciadamente, ahora hay comunidades con peores datos.

"No logran entender cómo ellos, con una tributación más elevada, recaudan menos que Madrid"

Lo que ahora está de moda es meterse con la Comunidad de Madrid por su fiscalidad. Hay que reconocer a los líderes independentistas el hecho de que hayan creado escuela y se haya extendido por toda España. El 'España nos roba' se ha convertido en 'Madrid nos roba' y hasta el Gobierno de España tararea la canción.

Los líderes socialistas nos quieren subir los impuestos a los madrileños por la pura frustración de saberse malos gestores. No logran entender cómo ellos, con una tributación más elevada, recaudan menos que Madrid. No aceptan que cada vez más empresas escojan Madrid. Y, sobre todo, les molesta que la gente pueda comparar modelos. Por eso piden asfixiarnos a impuestos a nosotros también, para que no se note tanto que el socialismo es un fracaso.

El problema es que Sánchez concederá porque somos la piedra en su zapato, somos el espejo en el que no quiere mirarse, su antítesis total. Afortunadamente tenemos a la emperatriz de 'Chamberí' para defender nuestro Madrid, Madrid, Madrid.