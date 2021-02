Carta a una futura científica

Esta carta es para ti. Aunque todavía eres demasiado pequeña para plantearte seriamente a qué te quieres dedicar cuando seas mayor, sé que ya tienes una curiosidad innata por todo lo que te rodea. Seguramente te pase como a mí a tu edad. Te preguntas constantemente cómo funciona el universo; cómo es posible que existan tantos seres vivos y tan diferentes entre sí; cómo es posible que los científicos sepan cómo fue la Tierra hace miles de años si no estaban allí para verlo y mil cuestiones más. Yo también me lo preguntaba. Mi obsesión eran los organismos microscópicos, esos seres fascinantes que no se ven y, sin embargo, están en todas partes. Hoy, con la pandemia de Covid-19, todos sabemos lo que son capaces de hacer.

Cuando era pequeña no pensaba que podría transformar esa curiosidad en mi profesión y ganarme la vida con ello. Pero gracias a mis profesores del colegio pude saber que existía un lugar perfecto para mí, el estudio de la biología y la investigación científica. Desde ese momento lo tuve claro: quería ser científica.

"Los descubrimientos que hagas cuando seas mayor serán un tesoro incalculable para todos nosotros"

Si te pasa como a mí, sea en la disciplina científica o técnica que sea, quiero que sepas que el camino no es fácil, pero te aseguro que es apasionante. Quizá los primeros obstáculos serios los encuentres al acabar tus estudios universitarios. En ese momento, si quieres ser investigadora, tendrás que buscar un buen laboratorio donde hacer tu tesis doctoral y especializarte en el tema que te apasione. Este paso es indispensable.

Durante los años de doctorado te entrenarás no solo para ser experta en una materia específica, sino que también -y esto es lo más importante- aprenderás a manejar y controlar tu herramienta más potente, el intelecto. Y te servirá tanto para ser una buena profesional de la ciencia como para acuñar tu legado más importante, el de utilizar tu razonamiento de forma crítica para convertirte en una mujer fuerte. Fuerte, porque será más difícil que te creas cualquier cosa que te cuenten, dudarás siempre hasta de ti misma y nadie te manipulará para decirte cómo tienes que pensar.

"Trabajaré junto a mis compañeros de Cs para que cuando llegue tu turno no tengas que elegir entre familia y profesión"

Cuando seas doctora, llegará la parte más entretenida. Aunque no sea obligatorio, te harás más competitiva y tendrás libertad para investigar lo que más te interese. Ello significará, probablemente, que vivirás algunos años lejos de tu casa, en el extranjero. Sin duda, una de las experiencias más enriquecedoras que podrás tener, porque aprenderás nuevas técnicas, cómo se investiga en otros centros y convivirás con otras culturas, lo que te ayudará a tener una mente más abierta y tolerante. Tienes que saber que en esta etapa será complicado conciliar tu vida laboral con tu vida personal y familiar. Si tienes pareja o hijos, tendrás que programarlo de forma conjunta. En mi caso, mi decisión también afectó a una niña de 5 años que sufrió mis ausencias prolongadas. Aun así, decidí dar el salto porque consideré que trabajar en la cuna mundial de la microbiología, el Instituto Pasteur de París, era una inversión de futuro para mí y para ella.

El precio fue demasiado alto y doloroso, no lo voy a negar, pero no me arrepiento de ese sacrificio. Mi familia fue mi soporte y el aeropuerto fue mi segunda casa. En París, y gracias al investigador principal de mi equipo, a la institución y a todos mis compañeros, aprendí que la conciliación familiar es posible. Solo hace falta el compromiso real de los gobernantes y del conjunto de la sociedad.

Por mi parte, te puedo prometer que trabajaré junto a mis compañeros de Ciudadanos para que cuando llegue tu turno ya no tengas que enfrentarte a la decisión de elegir entre familia y profesión. Daremos los pasos necesarios para cambiar las cosas y que puedas desarrollar tu carrera sin más límites que tu voluntad y tu propio potencial. Lo haremos porque somos conscientes de que de todo ello no solo te beneficiarás tú, sino que los descubrimientos que hagas cuando seas mayor serán un tesoro incalculable para todos nosotros. Tu imaginación y creatividad serán la solución a los problemas para los que todavía hoy no tenemos respuesta, así que adelante, no te rindas. El futuro es tuyo y solo tienes que agarrarlo con las dos manos.