La verdad es que no soy mucho de estas cosas. Mi pareja se empeñó. Se puso un poco pesada. Estábamos en el centro comercial y entramos en una de esas tiendas de ropa barata. Siempre miro camisetas de superhérores, de grupos de música y de Star Wars. Quién las hubiera pillado hace unos años a este precio.

Nos separamos sin decirnos nada. Es un pacto tácito. Ella da una vuelta por toda la tienda. Se le ponen la nariz y los ojos como a un perro cazador. Sin embargo, esta vez fue diferente. Su vuelta de reconocimiento duró muy poco. La vi venir con dos prendas rojas en la mano. En cuanto se acercó, me di cuenta: traía dos jerseys de Navidad.

Cuando algo hace ilusión es complicado resistirse. La lista de argumentos era larga: su amiga no sé quién los tiene. El cuñado también lo llevó el año pasado a la comida de Navidad. El CEO de su empresa no se lo quita durante toda la semana. Mucha gente sube fotos. Es gracioso. No te cuesta nada. Será divertido. Tragar es amar. Amar es tragar.

Su jersey lleva dibujado un reno con cara de imbécil bajo la nieve. Le digo que aquí no hay renos, que no suele nevar en Belén. Me mira con gesto divertido como si no me escuchara. Mi jersey de Navidad lleva muñecos de nieve, muchas rayas horizontales con motivos navideños y un pompón ridículo que sobresale y que me pone enfermo.

"Su jersey lleva dibujado un reno con cara de imbécil bajo la nieve. Le digo que aquí no hay renos, que no suele nevar en Belén"

Hay que ver lo que se hace por amor. Hemos puesto una foto en Instagram. Estamos los dos sentados en el suelo junto a nuestro árbol. La Navidad es una época del año en la que hay que sentarse mucho en el suelo. Esto es así. El vientre es el encargado de cumplir con las grandes solemnidades. Los comentarios de la foto son favorables. Nos ponen frases agradables, nos ríen la gracia y nos desean la felicidad de modos tan retorcidos que dan vergüenza ajena.

Miro la foto y echo de menos algo muy sencillo: la sinceridad. Necesito que alguien me llame calzonazos y me diga claramente que con este jersey tengo una pinta indiscutible de gilipollas. Feliz Navidad.