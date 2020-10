España vuelve al diván. Y no es una novedad. España ha desarrollado un síndrome depresivo y autopersecutorio a lo largo de su ancha y larga historia, y no vacilamos en replicarlo en estos momentos de cólera en masculino y en femenino. Existe una crítica recurrente y sistemática, negativa y destructiva sobre España, sobre los españoles y, ante todo, sobre lo español, especialmente activa en estos tiempos de sombra. Si no somos los peores, nos comportamos como tales en un mundo de comparativas y estadísticas que revelan nuestra posición decadente de deterioro económico y social en relación con otros países. Y la pandemia nos ha vuelto a situar a la cola, allí donde no se ve a nadie detrás.

"La pandemia nos ha vuelto a situar a la cola, allí donde no se ve a nadie detrás"



He venido a pensar, más allá de los tópicos y de las banalidades históricas, que nos sacuden porque nos dejamos sacudir como nación. Y nos dejamos sacudir, porque somos débiles. Y somos débiles, porque hay quienes disfrutan del masoquismo psicopatológico de sentirnos menos que los demás. Profesionales de la angustia patria ha habido en diferentes momentos y etapas: Quevedo en el siglo XVII, los ilustrados como Cadalso en el siglo XVIII, Menéndez Pelayo en la Restauración o la Generación del 98 con el rentable ideario del "problema de España".

He llegado a la conclusión, después de una inmersión sin piedad en el cuenco de la angustia nacional, de que somos presas de ataques contra nuestro yo colectivo emocional cuando manifestamos prepotencia o hegemonía o, en caso contrario, cuando exhibimos ignorancia, aislamiento y complejo como país. Y en esto último estamos ahora.

"En España convivimos como si tuviéramos que exculparnos diariamente de ser lo que somos"

Somos herederos de nuestra fama. Somos leyenda negra. La expresión 'leyenda negra' tiene su origen en 1913, y responde a una explicación escasamente legendaria, pues fue el título con el que un funcionario del Ministerio de Estado ganó un concurso literario del departamento. El entregado empleado público delimitó el término con el siguiente alcance: "Ambiente creado por los fantásticos relatos que acerca de nuestra historia han visto la luz pública en todos los países (...), las acusaciones que en todo tiempo se han lanzado contra España, fundándose para ello en hechos exagerados, mal interpretados o falsos en su totalidad".

Falsos o no los relatos, en España convivimos entre perdonadores y perdonavidas, como si tuviéramos que exculparnos diariamente de ser lo que somos. El Dúo Dinámico vino a pedir perdón musicalmente hace cincuenta años, y medio siglo después nos empalaga con su canción sobre la resistencia. Y allí andamos. Entre "perdóname" y "resistiré".