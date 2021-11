Esperando a la letra pequeña

La derogación de la reforma laboral se ha convertido en un mantra. Son muchos los que pronuncian esas palabras juntas, pero para cada partido significa algo diferente. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, tras su reunión de este martes, confirmaron su "compromiso" para derogar la reforma laboral del PP. Pero ¿quieren decir lo mismo? Evidentemente, a día de hoy, no. Queda que se pongan aún de acuerdo en el detalle. ¿Volverán a pesar más los convenios sectoriales que los de empresa?, ¿se suprimirán los tipos de contrato que más favorecen la temporalidad? Pues aún no lo sabemos. Pero mucho mejor que los socios de Gobierno al menos coincidan en la premisa principal. Sin ese primer paso, no habría ningún avance posible.