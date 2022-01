No sé si pasa en otras instituciones autonómicas y/o del Estado o en otras autonomías. No lo sé, pero lo que denunció el diario 'Ara' este lunes es indecente, un asalto a las arcas públicas, una vergüenza y una ofensa a todos los trabajadores del sector público o no.

Resulta que, siempre según 'Ara', dos exsecretarios generales y 19 funcionarios más del Parlament de Catalunya cobran prácticamente el 100% del sueldo sin trabajar. Eso significa 1,7 millones de euros anuales que salen de los impuestos que pagamos todos. Es un asalto en toda regla a las arcas públicas, un privilegio totalmente indecente impropio de sociedades democráticas.

El sueldo de los dos exsecretarios generales que ya no trabajan es de más de 10.000 euros al mes. 140.000 euros el año durante un máximo de 5 años. Es decir, más que un conseller e incluso que el presidente de la Generalitat. Lo ha leído bien: ¡más de 10.000 euros al mes, más de 140.000 euros el año!

Este asalto a las arcas públicas se ha venido perpetrando desde el año 2008 y con la aprobación unánime por parte de todos los grupos de la cámara. Un ujier, 3.823,71 al mes. Un telefonista, 3.834,02 al mes. Un ujier mayordomo, 4.757,43 euros al mes. ¿Sigo? Una vergüenza. ¡Y sin trabajar!

La prebenda se podía solicitar cuando los trabajadores cumplían 60 años y llevaban más de 15 en la administración parlamentaria. Al asalto a las arcas públicas le llaman licencia por edad.

Al saberse que los periodistas del periódico 'Ara' estaban solicitando información y datos, sus señorías quisieron corregir un poquitín esta indecencia el pasado mes de diciembre, y acordaron blindar sin sonrojarse que los funcionarios cobren sin trabajar 3 años antes de jubilarse.

Pero la mesa del Parlament no ha podido aguantar el alud de críticas y la vergüenza de estas prebendas y este martes ha anulado por completo esas licencias por edad. Periodismo necesario.