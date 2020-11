Según una encuesta de 40dB que publicó este domingo El País, el 65% de los españoles cree que el SARS-CoV-2 fue creado deliberadamente en un laboratorio. Entre el electorado de VOX, el porcentaje llega al 85%.

Además, el 40% de españoles cree que “hay una conspiración detrás de las vacunas contra la covid”. El 24,1% se vacunaría ahora mismo, el 36,9% es partidario de esperar un tiempo, un 20,6% solo lo haría si fuera estrictamente necesario y el 13,1% no se lo plantea.

En la encuesta se ve claramente que cuanto más a la derecha está uno ideológicamente, más conspiraciones y complots se ven en la pandemia. Es decir, para un votante de Podemos, si se vacunara, por ejemplo, sería muy raro que contemplase la posibilidad de convertirse en una especie de zombi dirigido a distancia por George Soros y Bill Gates, pero no ocurriría lo mismo en un votante de VOX.

No crean que este fenómeno es exclusivo de España. No. Se da también en casi todos los países, empezando por los Estados Unidos, donde su todavía presidente es el campeón de los negacionistas y en donde no tardarán en llegar a los cuatrocientos mil muertos. Una catástrofe y una vergüenza. Porque, miren, en España, en Catalunya, las cosas se podrían haber hecho mejor, sobre todo en el tema de las ayudas, pero aquí se optó por no negar la evidencia una vez la OMS declaró la pandemia, es decir, se optó por la vida. Entre otras cosas, porque no hay economía sin vida.