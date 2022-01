Improvisando, improvisando

Cuando ya llevamos dos años de pandemia, parecía que no tendríamos que seguir improvisando respuestas. Pero de nuevo son los ciudadanos los que se tienen que autogestionar qué hacer ante las nuevas casuísticas que se presentan.

Ahora es el caso de las familias con hijos en edad escolar que dan positivo y cuyos padres no se contagian y no tienen derecho a la baja laboral. En las empresas donde ya está engrasado el teletrabajo, con la vuelta a esa fórmula se sortea. Pero aquellos padres que tienen puestos presenciales se han encontrado con un nuevo obstáculo que sumar a la incertidumbre que genera la entrada del virus en casa. Ya sabemos que con las vacunas es más leve, pero eso no puede llevarnos a banalizarlo. De hecho, a las familias no les cabe la alternativa de llamar a los abuelos ni contratar a un canguro.

Esta situación requeriría una respuesta reglamentada y que, por ejemplo, el derecho a quedarse en casa a cuidar un hijo contagiado se incluyera en los ertes y no sea un nuevo espacio de confusión, con cargo a la empresa o con pérdida de días de vacaciones del trabajador. La sentencia de un tribunal de Logroño concediéndole la baja a un padre de un menor con covid positivo, se refiere a empleados de la Administración, una distinción que agravia al resto de los trabajadores.

Una improvisación más de esta crisis que se van encadenando desde la falta de esa legislación de referencia sobre la pandemia, que provoca que cada Comunidad tome sus decisiones y sean revocadas por los tribunales, en sentidos a veces opuestos. Lo acabamos de ver con la obligatoriedad o no del pasaporte covid para acceder a determinados recintos. Un informe de un 'think tank' europeo ha concluido que el pasaporte ha reducido la tasa de mortalidad, ha incentivado la vacunación y ha evitado pérdidas millonarias de los PIBs de los países analizados (Alemania, Francia e Italia). Aquí nos hemos enredado con que si las restricciones a que obliga conculcan o no derechos fundamentales. ¿Pero hay mayor derecho fundamental que preservar la vida?