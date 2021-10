De atasco en atasco

Una hora para hacer un trayecto que en circunstancias normales apenas tardas 10 o 15 minutos. Horas eternas al volante para trasladarte por una ciudad que ahora mismo es una auténtica ratonera. Ya siento agotarles con los problemas que sufrimos los que vivimos en Madrid, pero lo de estas últimas semanas empieza a ser un problema gravísimo que amenaza con colapsar la ciudad. Es imposible moverse en coche, lo de las horas punta ha desaparecido porque a cualquier hora pillas atasco, o más bien, atascazo.

Gente que llega tarde al trabajo, reuniones que tienen que ser pospuestas, alumnos que no llegan a sus clases o jornadas larguísimas porque hay que adelantar la hora de salida y retrasar la hora de llegada por culpa de un problema de movilidad. Tus desplazamientos los tienes que planificar con tiempo: olvídate de una emergencia, olvídate de salir corriendo si te llaman para recoger a alguien o acudir a una reunión convocada en el último minuto. La improvisación en esta ciudad es directamente incompatible con su tráfico.

La alternativa del transporte público no es siempre posible. A muchos todavía les da cierto reparo montarse en trenes que van llenos de gente, por mucho que la incidencia de la Covid haya bajado (aunque hay ciertos datos que hablan de repuntes); además las frecuencias de los trenes y autobuses no siempre cubren la demanda, y en otras, los trayectos que hay que hacer son directamente inviables con el transporte público, no hay conexiones.

Este lunes fue la guinda de un pastel que tiene demasiados ingredientes. Hubo un accidente a primera hora de la mañana entre dos camiones, un parto también en un vehículo que, sumado a los cortes en varios accesos, convirtieron la M30 de Madrid en una ratonera para muchos conductores. Caos que se extendió a otras carreteras.

Las obras, como siempre, no ayudan. Algunas van a durar un tiempo y hay que echarle paciencia, no hay otra. Pero mientras, quienes pueden, deberían de empezar a pensar en nuevas soluciones para nuestra movilidad.

Estos días nos han presentado los primeros aerotaxis fabricados en España: pequeños aparatos que solo pueden transportar a una sola persona. Abarcan distancias de hasta 15 kilómetros, un tanto escaso para los que acabamos haciendo trayectos de hasta 80 kilómetros diarios en nuestras idas y venidas. Pero oye, ahí están. Sus creadores aseguran que en 5 años los veremos operar en las grandes ciudades, solo falta que se decida qué espacio del cielo ocuparán y quién controlará esos vuelos. Porque quizás descongestionemos en parte lo que está ocurriendo a ras de suelo y acabemos trasladando el caos un poco más arriba. A ver quién es el que organiza el ir y venir de estos aparatos.