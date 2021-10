Almeida pide perdón por los "atascos monumentales" de Madrid y anuncia grúas gigantes para aliviar accidentes

En materia de atascos "no hay que poner paños calientes". El alcalde entiende que a los madrileños "hay que decirles lo que pasa". Y es que en la capital "se están produciendo retenciones de tráfico importantes en los últimos tiempos". Para José Luis Martínez-Almeida se deben a dos cuestiones: que se ha recuperado el uso del vehículo privado- aunque todavía no estamos en los porcentajes del año 2019- y que no se ha recuperado la misma proporción del uso del transporte público. Y, segundo, los accidentes como los de esta mañana que han provocado "atascos monumentales".

"Somos conscientes de lo que ha pasado esta mañana, pedimos disculpas desde el Ayuntamiento de Madrid, somos conscientes de que hay problemas de intensidad circulatoria en Madrid y vamos a poner soluciones", ha apuntado el regidor popular a los medios.

De este modo, Almeida ha admitido que si bien los atascos de esta mañana han sido excepcionales como consecuencia de los accidentes, no lo es la intensidad circulatoria de cada día. Así, ha anunciado una batería de medidas encaminadas a relajar la presión circulatoria. Por un lado, favorecer el uso del transporte público con incentivos. Por otro, en caso de que se produzcan accidentes "tenemos que tener mejor capacidad de reacción más pronta en el tiempo".

Es por eso que ha anunciado que el Ayuntamiento está estudiando cómo colocar grúas de grandes dimensiones en los puntos neurálgicos de la ciudad que permitan en poco tiempo poder desatascar la situación. Otra de las medidas pasa por mejorar los procedimientos de los agentes de movilidad para tener mayor fluidez en el tráfico o que en labores de mantenimiento y conservación no se produzcan en horas punta- entre las 7.00 y 9.00 horas y entre las 14.00 y 16.00 horas-.