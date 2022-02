Silencios y gritos

Anteayer me escupieron en la calle. Fue una señora. En Valencia. De camino a la estación. Se acercó, se bajó la mascarilla y me preguntó con una sonrisa si era Alejandro Palomas. Asentí. Entonces ella torció el gesto y me escupió a la cara: "Sois unos mentirosos hijos de p."

