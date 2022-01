El escritor Alejandro Palomas denuncia que un cura de La Salle de Premià de Mar le agredió sexualmente

El escritor Alejandro Palomas (Barcelona, 1967) ha denunciado que un cura de La Salle de Premià de Mar le agredió sexualmente cuando era un niño. El hombre, que hoy tendría unos 90 años y que era amigo de su padre, era profesor de la asignatura de lengua en diversos cursos y coordinaba las actividades deportivas. El ganador del Premio Nacional de Literatura Juvenil del Ministerio de Cultura y Premio Nadal, lo ha detallado a la cadena Ser y lo explica este jueves a 'La Vanguardia' y el 'Ara'.

El autor reconoce que nunca había querido explicarlo porque no quería que su madre lo viese "expuesto al escarnio público" y por miedo a destruir su carrera y ahora reconoce que tiene "nada que perder". "He pensado muchas veces en suicidarme", lamenta.

Los tocamientos los hacía en la escuela mientras que la violación se produjo durante unas colonias de verano. Después de los abusos, lo culpaba diciéndole: "¿Ves lo que me haces hacer?". Finalmente, Palomas se lo explicó a su madre, que lo denunció en la escuela. El centro dijo que era un asunto interno y le pidieron discreción.

Ahora, tras leer un reportaje en 'El País' en el que se indicaba que La Salle no haría ninguna investigación de los casos de abusos que había tenido decidió hacerlo público. El escritor pensó entonces que hacía falta dar "una cara y un nombre" que no "desapareciesen". "Lo investigarán porque me dejaré la piel para que lo hagan", asegura.

La Salle ha abierto una investigación al profesor, que ahora tiene 91 años y vive en una residencia de la congregación en Cambrils (Tarragona) para conocer si hubo más víctimas

LaSalle investigará los hechos

El Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle) ha activado su protocolo contra los abusos sexuales tras conocer el caso del escritor Alejandro Palomas, que ha denunciado que con 8 años fue violado y sufrió reiterados abusos sexuales por parte de un profesor de La Salle de Premià de Mar.

Palomas ha desvelado que el hermano de La Salle, que denomina L y que fue su profesor y tutor en La Salle de Premià de Mar (Barcelona), le violó, le masturbó y le hizo tocamientos en múltiples ocasiones cuando él tenía entre 8 y 9 años.

Los padres del escritor denunciaron el caso a la dirección del colegio, que les aseguró que tomarían cartas en el asunto y que no volvería a suceder, y Palomas recuerda que entonces dejó de ser el alumno preferido del profesor y pasó a ser el "apestado".

Al conocer la denuncia pública que ha hecho Palomas, La Salle ha abierto una investigación al profesor, que ahora tiene 91 años y vive en una residencia de la congregación en Cambrils (Tarragona) para conocer si hubo más víctimas, ha condenado los hechos, que ha tildado de "deleznables", y los ha condenado sin paliativos.

Según ha explicado la responsable de Relaciones Institucionales de La Salle, Isabel Llauger, "no podemos sino condenar de manera pública cualquier abuso a menores, trasladar la voluntad de apoyo a la persona afectada y asumir la responsabilidad que nos toque".

Llauger ha recordado que la institución, que cuenta con 25 escuelas en Cataluña y 984 en todo el mundo, además de 75 universidades, y más de un millón de alumnos, tiene establecido un protocolo "que no permitiría que unos hechos parecidos a los conocidos hoy sucediesen en nuestra comunidad educativa".

La institución escolar ha activado tras conocer el caso de Palomas su protocolo, que incluye "asumir todo lo que en este proceso se vislumbre".

"La Salle ha optado siempre por mantener el compromiso con la búsqueda de la verdad y la atención a las víctimas de cualquier tipo de abusos, porque consideramos todo abuso como un delito inadmisible que atenta contra la moral, la libertad y la dignidad personal", ha subrayado Llauger.

Somos muy conscientes de que los hechos que se han atribuido a personas vinculadas con nuestra Institución son deleznables y causan un profundo dolor a todos aquellos que los han sufrido

Los hermanos de La Salle se han comprometido a seguir a rajatabla las directrices emanadas de la normativa canónica, en consonancia con los llamamientos del papa Francisco, y harán "acogida y escucha empática con la víctima si esta se pone en contacto directa o indirectamente con la Institución, ejerciendo aquellas acciones que favorezcan sus intereses".

También asumen "la responsabilidad de las consecuencias que se deriven de los resultados obtenidos en los procedimientos propios y en las resoluciones judiciales".

"Somos muy conscientes de que los hechos que se han atribuido a personas vinculadas con nuestra Institución son deleznables y causan un profundo dolor a todos aquellos que los han sufrido. Por lo tanto, como Instituto y respetando siempre la presunción de inocencia tal y como nos obliga la ley, solo nos queda expresar nuestra máxima repulsa y aflicción por lo ocurrido y pedir perdón por el sufrimiento padecido", ha señalado Llauger.

Como en cualquier caso de abusos, La Salle ha abierto una investigación para "recoger toda la información, corroborar datos objetivos, recabar posibles indicios y establecer su verosimilitud para comunicarlo a la Fiscalía y colaborar con la investigación".

Al mismo tiempo, ha activado el procedimiento interno que recoge lo establecido por la normativa canónica y el derecho propio del Instituto, supervisado por el Comité de Ética de La Salle.

"Queremos dejar claro que en ningún momento nos inhibimos del problema cuando se nos plantea ni ralentizamos los procedimientos o la toma de decisiones, ni mucho menos nos negamos a investigar ni buscamos la vía de escape del sobreseimiento o la desestimación de las pretensiones reparadoras", ha asegurado Llauger.

La responsable de Relaciones Institucionales de La Salle ha recordado que la propia institución ha denunciado a hermanos de la congregación que han sido admitidas a trámite ante la Audiencia Nacional y que se ha personado como acusación popular "hasta la obtención de severas sentencias".

La Salle dispone de un Código Ético y de Conducta y un canal a disposición de cualquier persona que quiera hacer llegar a la Institución alguna información, testimonio o denuncia en relación con algún comportamiento o acción de miembros de esta, pasado o presente, en el correo proteccion@lasalle.es y en la página web institucional.

"No nos mueve otro objetivo que el de buscar la máxima transparencia y celeridad en el esclarecimiento de cualquier conducta que sea constitutiva de abusos o haya infligido dolor a personas que han estado bajo nuestra tutela, tanto en el pasado como en el presente", ha concluido Llauger.