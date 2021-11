El error televisivo del nuevo reto de Paz Padilla en Mediaset

¿Dónde está Paz Padilla? La presentadora de Mediaset ya no está tan presente en Telecinco porque tiene nuevo proyecto en Cuatro. Se llama 'A simple vista', un concurso al mediodía en el que dos concursantes compiten intentando adivinar circunstancias de las personas que van desfilando por el escenario del programa. Que si en qué lugar han nacido, que cuáles son sus aficiones, qué cómo se llaman...

De esta forma, 'A simple vista' intenta hacer crecer a su predecesor, 'El Concurso del año'. Conducido por Dani Martínez, ponía a parejas de participantes a dilucidar la edad de los personajes que iban apareciendo en escena. Sólo había que descubrir su edad. Nada más... y nada menos. Mientras que ahora hay que acertar cuatro rasgos de cada personaje. Y van variando.

El parecido razonable entre programas no se disimula demasiado. De hecho, 'A simple vista' y 'El concurso del año' comparten mismo decorado con unos retoques escénicos, en el mismo set que también se aprovecha para 'Volverte a ver' de Carlos Sobera. Todo bien amortizado.

'A simple vista' intenta mejorar el contenido de 'El Concurso del año'. Pero, sin embargo, el rendimiento de audiencias de este formato no es nada halagüeño. ¿Por qué? El programa de Paz Padilla sufre el clásico error de intentar rediseñar un producto bien planteado para sacarlo más partido y, al final, deformarlo.

"Un buen concurso es el que cuenta con una dinámica sencilla de visualizar"

Porque un buen concurso es el que cuenta con una dinámica sencilla de visualizar. 'El concurso del año' era altamente identificable, pues todos hemos jugado alguna vez a atinar la edad de una persona. Y ya está. El objetivo del show era ir adivinando edades sin más complicaciones. Y cuando marchaba un concursante era fácil quedarse a descubrir el siguiente para ver si esta vez había más suerte con el pronóstico.

En cambio, 'A simple vista' es más aleatorio. Uno no sabe muy bien qué debe calcular de la persona que aparece. Si se ha hecho una operación de estética o si es de Cuenca. Su mecánica es más sucia y menos intuitiva de seguir por parte de un espectador que no quiere que le expliquen las pruebas, directamente quiere jugar. Se ha complicado lo que funcionaba y ya no funciona.