Hazard prioriza Bélgica y enfada al Madrid

Eden Hazard ha descolocado al Real Madrid. El capitán de Bélgica se marchó con su Selección para no jugar ni un solo minuto en esta ventana de selecciones. Cuesta entender que un futbolista, recuperado hipotéticamente de su lesión pero sin ritmo competitivo, elija iniciar su puesta a punto de la temporada con los preparadores que no le van a acompañar durante el curso. En el club blanco se rebelan ante un feo innecesario con un jugador, que debía ser bandera del proyecto blanco, pero que de momento no ha conseguido entrar en el corazón de sus aficionados.

Ese gran entrenador español que es Roberto Martínez, a la sazón seleccionador belga, explicó a Juanma Castaño en ‘El Partidazo de Cope’ que Hazard no ha jugado en estos dos partidos porque lleva solo 14 entrenamientos y, después de los problemas físicos con los que acabó el curso, necesita 60 sesiones para alcanzar un estado de forma óptimo para competir.

En nuestra cultura de club, cuesta aceptar que un futbolista se decante por su equipo nacional. Roberto Martínez sabe que para recuperar al Hazard futbolista, al referente de la generación actual y futura de su país, necesita hacerle sentir implicado, aunque no pueda participar del juego. La Eurocopa está en el horizonte. Bélgica tiene una generación única y un capitán diferente. El Madrid que hizo un esfuerzo muy importante para fichar a la estrella belga va a exigir mucha implicación y un mayor rendimiento por el futbolista más caro de su historia. Hazard no puede irse de puntillas con su Selección y no entender que había un término medio. Debería haber ido, dignificar el brazalete de su país y, tras el primer partido, volver a España, cuando ya sabía que no estaba disponible para jugar.