Paren las máquinas. Pensemos un momento. Estaremos de acuerdo en que lo que pasó el martes en el Congreso con la norma de las mascarillas en exteriores fue un ataque al sentido común, una inercia normativa absurda y sin justificación. Me resisto a observar cómo un pueblo anestesiado acata una estupidez así y sigue a lo suyo. No cuenten conmigo y, como decía el Chapulín Colorado, “síganme los buenos”.

Busco y no encuentro una razón que se sostenga para salir a la calle con la mascarilla puesta. Entiendo, como todo el mundo, que hay que llevarla en el interior y que hay que ponérsela en el exterior cuando hay mucha gente cerca o si te encuentras con alguien. El resto del tiempo, la mascarilla va en el bolsillo. Si hay alguna razón de peso que se nos escapa, deberíamos saberla.

¿Por qué el Gobierno no explica con algún fundamento una disposición que impone por medio del decreto-ley? ¿Por qué tenemos que soportar que una ministra sin mascarilla en un espacio interior nos diga al resto que llevemos mascarilla por la calle? ¿Nos parece normal que el Gobierno cuele la disposición junto a una norma relacionada con las pensiones? ¿Y la tibieza de los que votan sí? ¿Y el papelón de los que se abstienen?

La única respuesta posible a esta situación en una persona responsable e inteligente se resume en una palabra: desobediencia. Desobedezco la norma y la voy a seguir desobedeciendo porque el gobernante miente, porque no explica, porque lleva dos años en los que parece que le importa más la política que la salud de su pueblo. Voy a desobedecer porque le veo las orejas al lobo del desastre económico, de la inviabilidad del proyecto personal y profesional de muchos detrás de unos impuestos que empiezan a oler a confiscatorio y de un preocupante control social.

"Desobedezco porque pienso por libre, porque esperaba más, esperaba unidad, colaboración, más ciencia y menos política"

Desobedezco y voy con la cara destapada por la calle porque la ciencia está de mi parte, para decir que los políticos no me representan y que han hecho un papelón en estos dos años, que no han ahorrado ni un euro en lo suyo, pero a los demás nos están crujiendo y nos van a sangrar aún más. Desobedezco porque pienso por libre, porque esperaba más, esperaba unidad, colaboración, más ciencia y menos política. Pónganse ustedes la mascarilla en exterior para figurar, como hacen siempre y déjennos en paz. Nos la pondremos en el interior y cuando realmente haga falta. Mientras tanto, voy a seguir caminando por la calle sin mascarilla. Veré a casi todos enmascarados y trataré de no desesperar. No tengo miedo. Hago lo correcto. Soy Batman.